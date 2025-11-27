Epic Games: juegos gratis del 27 de noviembre al 4 de diciembre 2025

Universe for Sale tiene una ambientación que mezcla lo bizarro con lo melancólico.

Si sos usuario de Epic Games Store, estate atento: durante una semana tenés un regalo imperdible para sumar a tu biblioteca. Desde el 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2025, Epic Games Store regala un título que podés sumar para siempre a tu biblioteca, sin necesidad de pagar ni suscripción especial.

Desde hoy, y hasta el próximo jueves, Universe for Sale está disponible: podés reclamarlo gratis y quedártelo para siempre. Universe for Sale es una aventura narrativa tipo point-and-click con estética dibujada a mano y una historia curiosa: manejás a una joven capaz de crear universos con sus propias manos, en un entorno de ciencia ficción fantástico.

De qué se trata Universe for Sale

Universe for Sale es una aventura narrativa para un solo jugador —género “point-and-click” mezclado con visual novel— donde el protagonista explora una colonia decadente flotando entre las nubes de Júpiter. Allí vas a cruzarte con orangutanes que trabajan como estibadores, cultistas fanáticos y personajes humanos, robóticos o esqueléticos. Todos tienen su propia historia y secretitos, y la ambientación mezcla lo bizarro con lo melancólico.

El arte del juego es completamente dibujado a mano, con un estilo que recuerda al cómic de ciencia-ficción europeo; la combinación de estética + narrativa consigue una experiencia muy estética, distinta, pensada para dejarte con sensaciones. La banda sonora acompaña bien: relajada, ideal para sumergirte en ese mundo extraño.

Además, uno de los elementos más originales es que podés “crear un universo” dentro del juego: en determinado momento, Lila acepta preparar un universo para vos —como si fuera una “receta” — eligiendo ciertos ingredientes (tipo “tomá, hacé este universo”). Una idea metafórica, poética y bien rara.

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Cómo conseguir los juegos gratis (paso a paso)