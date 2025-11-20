Epic Games: juegos gratis del 20 al 27 de noviembre 2025

Hasta el 27 de noviembre tenés dos regalos imperdibles para sumar a tu biblioteca.

Si sos usuario de Epic Games Store, estate atento: durante una semana tenés dos regalos imperdibles para sumar a tu biblioteca. Desde el 20 hasta el 27 de noviembre de 2025, Epic Games Store regala dos juegos que podés sumar para siempre a tu biblioteca, sin necesidad de pagar ni suscripción especial.

Según anunciaron fuentes oficiales, los títulos en oferta son Zoeti, un roguelike por turnos con construcción de mazos basado en cartas, y Godzilla Voxel Wars, una experiencia más orientada a la acción. Una vez que los canjeás durante esta semana, te los quedás para siempre en tu biblioteca, así que aunque no los juegues de inmediato, es buena idea sumarlos.

De qué se tratan los juegos

Zoeti : es un juego táctico donde vas armando tu deck de cartas para generar combos según “manos” tipo póker, y así activar habilidades durante el combate. Tiene una ambientación de fantasía épica y varios caminos de progresión por su estructura roguelike.

Godzilla Voxel Wars: es, por su parte, una propuesta más arcade y colorida en la que manejás a Godzilla (o monstruos similares) en un mundo “voxelado” para desatar destrucción, ideal para quienes buscan explosión y caos sin complicarse demasiado.

Cómo conseguir los juegos gratis (paso a paso)

Entrá a la Epic Games Store y logueate con tu cuenta. Si no tenés una, registrate (es gratuito). Dirigite a la sección “Juegos gratis” o buscá los títulos “Zoeti” y “Godzilla Voxel Wars” durante el periodo de oferta. Agregalos al carrito, aunque no te cobren: vais como si fueran una “compra”. Confirmá la “compra”: completá el proceso, pero al no tener precio no vas a pagar nada. Una vez que los reclamás, quedan para siempre en tu biblioteca de Epic; podés descargarlos cuando quieras. Bajá el Epic Games Launcher si no lo tenés, instalalo y ya podés descargar los juegos para disfrutar en tu PC.

Zoeti es un roguelike por turnos con construcción de mazos basado en cartas.

¿Por qué vale la pena aprovechar esta semana?