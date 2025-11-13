Epic Games: estos son los juegos gratis del 13 al 20 de noviembre 2025

Hasta el 20 de noviembre tenés tres regalos imperdibles para sumar a tu biblioteca.

Si sos usuario de Epic Games Store, estate atento: durante una semana tenés dos regalos imperdibles para sumar a tu biblioteca. Desde el jueves 13 hasta el jueves 20 de noviembre de 2025 podés hacerte con tres juegos completamente gratis: ScourgeBringer, Songs of Silence y Zero Hour.

Se trata de una combinación variada: ScourgeBringer es una aventura roguelike ultra rápida, Songs of Silence apuesta por táctica y narrativa, y Zero Hour es un shooter cooperativo de ritmo más pausado y estratégico. Una vez que los canjeás durante este periodo, los quedás para siempre en tu biblioteca, así que aunque no los juegues de inmediato, es buena idea sumarlos.

De qué se tratan los juegos

ScourgeBringer : un roguelike de acción frenética donde vas corriendo, saltando y cortando a través de habitaciones infestadas de enemigos. Ideal si te gustan los desafíos rápidos y reintentos constantes.

Songs of Silence : juego de estrategia con batallas por turnos, ambientación gráfica cuidada y decisiones narrativas que afectan cómo se desarrolla la campaña. Perfecto para quienes prefieren pensar antes de disparar.

Zero Hour: un shooter táctico donde la coordinación importa mucho. No es correr como loco, sino limpiar habitaciones, sostener posiciones, comunicarte con tu equipo. Si te gusta el multijugador en plan serio, este te va a encantar.

Cómo descargarlos gratis, paso a paso

En tu PC entrá en la Epic Games Store o lanzador de Epic y logueate con tu cuenta (o creala si no tenés). Navegá a la pestaña “Store” o “Tienda” y buscá la sección de “Juegos gratis” o “Free Games”. Elegí uno de los títulos (ScourgeBringer, Songs of Silence o Zero Hour) y hacé clic en “Obtener” o “Get” (el precio aparecerá como USD 0.00). Confirmá el pedido: el juego quedará añadido a tu biblioteca aunque no lo instales de inmediato. Repetí el proceso para cada título que quieras sumar antes del 20 de noviembre de 2025 (fecha en la que la oferta finaliza).

Aprovechá esta semana para engrosar tu colección sin poner un peso. Como siempre, estas ofertas semanales de Epic son una excelente forma de descubrir juegos distintos a precio cero y descubrir géneros nuevos.