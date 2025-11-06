Epic Games: los juegos gratis del 6 al 13 de noviembre 2025

Hasta el 13 de noviembre tenés dos regalos imperdibles para sumar a tu biblioteca.

Si sos usuario de Epic Games Store, estate atento: durante una semana tenés dos regalos imperdibles para sumar a tu biblioteca. Primero, el juego completo Felix The Reaper (rompecabezas 3D donde manejás a la propia Muerte en clave humorística) se puede reclamar gratis para PC. Y además, está disponible sin costo el paquete de contenido para móviles de Idle Champions of the Forgotten Realms (“Nixie’s Champions of Renown Bundle Pack”), que incluye varios campeones, cofres y potenciadores.

Como siempre, la promoción dura exactamente siete días (6 al 13 de noviembre), y es vital que lo “compres” dentro de ese período para conservarlo. Después vas a poder descargarlo y jugar cuando quieras desde el launcher de Epic Games. Para hacerte con ellos, solo tenés que tener una cuenta en el sitio y seguir unos pocos y sencillos pasos.

De qué se tratan los juegos

Felix The Reaper : un juego de puzzles en 3D donde encarnás a Felix, un alegre y bailarín agente de la Muerte que, además de cumplir su tarea, está enamorado de la Vida. Tu misión es situar humanos en situaciones mortales mientras navegás niveles con iluminación, sombras y lógica creativa.

Idle Champions of the Forgotten Realms – Nixie’s Champions of Renown Bundle: aunque el juego base ya era gratuito, este pack adicional de alto valor (con campeones exclusivos, cofres guaranteed, familiar y pociones) se añade gratis esta semana para móviles. Ideal si jugás desde Android o iOS (en UE).

Felix es un agente de la Muerte que busca humanos en situaciones mortales.

Cómo descargarlos gratis

Iniciá sesión o creá una cuenta en Epic Games Store (PC) o abrí la app correspondiente en móvil. Navegá hasta la sección “Tienda” (Store) en Epic Games. Buscá “Felix The Reaper” en PC o “Idle Champions” + el bundle en móviles. Verificá que el precio aparezca como 0 $ en tu moneda local. Hacé clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca”. Confirmá que figuren en tu librería. Descargá e instalá cuando quieras: una vez reclamados quedan para siempre, incluso si la descarga es posterior.

Gracias a esta mecánica, podés asegurarte títulos de calidad sin gastar un peso. Recordá: la oferta expira el jueves 13 de noviembre a la hora que marque la tienda — no lo dejes para último momento.

En resumen: si querés renovar tu catálogo de juegos para PC o móvil sin gastar, esta semana [6-13 nov] en Epic es ideal. Subite al tren del gratis total, sumá Felix The Reaper y el bundle de Idle Champions, y disfrutá de horas de entretenimiento sin gastar un peso.