Google propone reformas en la tienda de aplicaciones en el acuerdo con Epic Games, creador de "Fortnite"

5 nov (Reuters) -Google, de Alphabet , dijo el martes que ha llegado a un amplio acuerdo judicial en Estados Unidos con Epic Games, creador del videojuego "Fortnite", por el que se acuerdan reformas en Android y en las tiendas de aplicaciones destinadas a reducir las tasas, impulsar la competencia y ampliar las opciones para desarrolladores y consumidores.

En una presentación conjunta ante el tribunal federal de San Francisco, las empresas pidieron al juez de distrito James Donato que considerara una propuesta para resolver la demanda antimonopolio interpuesta por Epic en 2020, en la que se acusaba a Google de monopolizar ilegalmente la forma en que los usuarios acceden a las aplicaciones y realizan compras dentro de ellas en los dispositivos Android.

Google ha negado haber cometido ningún delito durante el litigio, que ha sido seguido muy de cerca.

La propuesta requiere la aprobación del juez, que supervisó un juicio con jurado en 2023 que ganó Epic y el año pasado emitió un amplio mandato judicial que ordenaba reformas en la tienda de aplicaciones Play que, según Google, iban demasiado lejos. Google dijo que las reformas perjudicaban potencialmente su posición competitiva y comprometían la seguridad de los usuarios.

Según la nueva propuesta, Google permitiría a los usuarios descargar e instalar más fácilmente tiendas de aplicaciones de terceros que cumplan nuevas normas de seguridad y protección.

Los desarrolladores también podrán dirigir a los usuarios a métodos de pago alternativos tanto dentro de las aplicaciones como a través de enlaces web externos. Google dijo que aplicaría una tasa de servicio limitada del 9% o el 20% a las transacciones en aplicaciones distribuidas por Play que utilicen opciones de pago alternativas.

Sameer Samat, presidente de Google para el ecosistema Android, dijo el martes que los cambios propuestos mantienen la seguridad de los usuarios al tiempo que aumentan la flexibilidad para desarrolladores y consumidores. Samat dijo que Google esperaba con interés discutir la resolución con el juez, quien se espera que el jueves se reúna con los abogados involucrados en el caso en una audiencia previamente programada.

El consejero delegado de Epic Games, Tim Sweeney, calificó la propuesta de Google de "asombrosa" y dijo que "realmente redobla la visión original de Android como plataforma abierta."

Google recurrió sin éxito la medida cautelar del juez Donato ante un tribunal federal de apelaciones, que la confirmó en una sentencia dictada en julio. El mes pasado, la Corte Suprema de EEUU rechazó la petición de Google de congelar temporalmente partes de la orden judicial.

El martes, Google y Epic solicitaron a Donato que modificara su orden judicial, manteniendo intactas muchas de sus partes.

Google se enfrenta a otras demandas gubernamentales, de consumidores y comerciales que cuestionan sus prácticas comerciales de búsqueda y publicidad. Google ha negado haber infringido las leyes estatales y federales en esos casos.

Con información de Reuters