Sin pesos y sin dólares, Caputo quedó en mano de los bancos internacionales

La administración de Javier Milei no tiene los dólares ni los pesos para comprar los 5.000 millones que necesita para afrontar los vencimientos de deuda con bonistas y organismos internacionales en enero próximo y sigue negociando un préstamo de un grupo de bancos internacionales liderados por el JP Morgan, que exige garantías que el Gobierno argentino no puede satisfacer.

El mercado sigue cerrado para la colocación de deuda voluntaria, con un riesgo país que se sostiene arriba de los 600 puntos (el miércoles cerró en 639 puntos) pese al triunfo electoral del oficialismo libertario en los comicios legislativos de medio término y se explica por la decisión del presidente Milei de no permitir al Banco Central la acumulación de reservas internacionales.

El ministro Luis Caputo defendió esa decisión y anunció este miércoles que los bancos le “ofrecieron 6.000/7000 millones de dólares” y aclaró que “estamos viendo cuánto tomaremos” para “asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas” del BCRA, que se ubican en términos nominales en 41.888 millones pero en términos netos son negativas en 16.000 millones de dólares.

“El nivel de las reservas internacionales continúa siendo un foco de debate e incertidumbre. Estas se encuentran en niveles críticos e impiden la baja del Riesgo País, lo que imposibilita la vuelta a los mercados internacionales de crédito y la opción de que gobierno haga un roll-over de los vencimientos de capital”, plantéo la consultora CP de Pablo Moldovan.

“Acumular reservas incorporaría un factor de demanda adicional que presionaría al alza al tipo de cambio, pero este se encuentra demasiado cerca del techo. Además, la FAE y unas importaciones que continúan creciendo incrementan las tensiones”, describió el conflicto que enfrenta el Gobierno de Milei.

El temor es que si el Gobierno se decide a acumular reservas generará una tensión en el mercado de cambios que provocará una suba de la divisa y la necesidad del BCRA de intervenir para defender el techo de la banda. Así, si compra hace subir el dólar y si no acumula hace subir el riesgo país, lo que genera que “se sostenga la incertidumbre sobre el actual esquema cambiario”, según el informe de CP.

Caputo, en un seminario organizado por el diario El Cronista, volvió a negar que hayan intentado obtener un crédito de bancos por 20.000 millones de dólares y dijo que se trató de una negociación con Estados Unidos y otras dos naciones.

“No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país 20.000 millones de dólares. No existe eso, no puede pasar. Entonces, ¿qué era simplemente? Una mentira. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos países más para hacer un fondo para juntar esos USD 20.000 millones. Cuando se descomprimió el ‘riesgo kuka’ elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”, dijo.

El Gobierno enfrenta el 9 de enero un vencimiento de poco más de 4.000 millones de dólares de amortización de capital e intereses de los Gonos Globales (GD, de legislación extranjera) y los Bonares (AL, de legislación nacional) y otros 470 millones con organismos internacionales.

En enero llegará al país la misión del Fondo Monetario Internacional que hará la revisión correspondiente al segundo semestre, donde el Gobierno deberá pedir por los menos dos waiver, por no acumular reservas y por usar la emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro. La meta de superávit fiscal primario que se consideraba cumplida puede también estar en observación .

Recién cuando logre la aprobación del staff o llegue la orden directa de Estados Unidos a los directores, el FMI aprobará un nuevo desembolso por unos 800 millones de dólares que servirán para afrontar los pagos de febrero: 835 millones con el propio FMI y otros 176 millones con organismos internacionales.

En febrero también vencen 1.000 millones de dólares del bono Bopreal, pero eso saldrán directamente de las reservas del Banco Central.

El primer trimestre cerrará con los vencimientos de marzo de 156 millones de dólares con el Club de París y de 706 millones de dólares con organismos internacionales.

El Tesoro argentino tenía el primero de diciembre (último dato disponible) depositados en la cuenta en el Banco Central 108 millones de dólares y 3,35 billones de pesos, lo que equivale a unos 2.350 millones de dólares.

Es decir que a un mes de empezar un año de fuertes vencimientos de deuda, el Gobelino de Javier Milei y Luis Caputo no tiene ni los dólares para pagar ni los pesos para comprarlos y solo depende del consorcio de bancos internacionales liderados por el JP Morgan para evitar una nueva crisis de deuda.

Tiene otra opción, pedir los dólares al BCRA que cuenta en las reservas con el préstamos girado por el FMI, por unos 15.000 millones de dólares, pero para Milei y Caputo sería claudicar a sus principios libertarios. Por ahora, prefieren aceptar las exigentes condiciones que imponen los bancos, se mencionaron garantías de activos reales, como podrían ser las acciones de YPF o de otras empresas en poder del Estado, antes que tomar una medida de independencia económica.