Cambios sin aviso: así quedó el recorrido de la línea 56 de colectivos

Los pasajeros de la línea 56 exigen una explicación sobre el motivo del cambio.

Los colectivos de la línea 56 de la empresa Transportes Lope de Vega S.A.C.I. modificó su recorrido y ya no prestan servicios hacia la estación Retiro.

De este modo, las unidades que conecta las localidades de Ciudad Evita, Aldo Bonzi, Tapiales y Ciudad Celina del partido de La Matanza con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), adoptarán Plaza de los Virreyes, en el barrio de Flores, como nueva cabecera.

¿Qué pasó con la línea de colectivos 56?

Según informó Ciudad de Bondis, la discontinuidad de los servicios se activó "pese a no haber anuncios oficiales por parte de la empresa y/o el Estado".

"La #Linea56 no esta llegando a Retiro y termina su recorrido en Plaza de los Virreyes", repasó en X (exTwitter).

Consultados por el portal El1digital.com, los pasajeros de la línea 56 exigen una explicación sobre el motivo del cambio. "Muchos plantean que la decisión, sin aviso previo, afecta sus traslados diarios, especialmente a quienes trabajan o estudian en el centro porteño. Incluso, algunos ya evalúan realizar denuncias formales vía los canales habilitados para transporte en el AMBA", detalló el sitio.

Además, según se informó, la frecuencia estipulada para la prestación se mantiene en torno a los 6 minutos, lo que busca garantizar un flujo constante en los horarios de mayor demanda.

Horarios actualizados de la Línea 56

Último servicio Ciudad Evita → Plaza de Virreyes: 23:40

Último servicio Plaza de Virreyes → Ciudad Evita: 00:28

Primer servicio Aldo Bonzi → Plaza de Virreyes: 00:36

Primer servicio Ciudad Evita → Plaza de Virreyes: 03:20

¿Cuál es el nuevo recorrido de la Línea 56?

