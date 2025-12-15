Rioja Bus anunció un aumento en la tarifa, mientras que confirmaron la continuidad de los subsidios

Rioja Bus anunció un aumento en la tarifa de transporte para en enero, pero continuarán los subsidios que lo ubican a la provincia con uno de los transportes más baratos del país. Esto fue confirmado por la secretaria de Transporte de La Rioja, Alcira Brizuela, aunque aclaró que aún no está definido el porcentaje de aumento.

En diálogo con Riojavirtual Bus, la secretaria señaló que si bien ya esta decidido que se aplicará un incremento para el próximo mes: "En los primeros días de enero se va a actualizar la tarifa, aún no sabemos el monto pero va a haber una actualización. El boleto, tal como lo prometimos, se mantuvo sin aumento durante todo el 2025 y así terminará el año".

Tras la finalización de las clases en nivel primario, secundario, y el receso en la Administración Pública, se dio por finalizado el descuento por del Boleto Estudiantil Gratuito para los dos primeros niveles educativos, mientras que el universitario continuará hasta el próximo viernes. En este sentido, hubo cambio en la reducción en la frecuencia, que va de los 28 minutos a los 32 minutos.

Cambio de organización vial

Brizuela rechazó los reclamos del Centro Comercial Industrial (CCI) y defendió los carriles exclusivos. "Para la empresa estamos bien con estos carriles, los choferes tienen una tranquilidad en el micro y macro centro que no tenían y también hay tranquilidad de los pasajeros. Se ordenó mucho el tránsito. Antes era un estrés permanente, los autos se estacionaban hasta en las paradas tanto en la avenida Perón como en la Rivadavia. Eso hoy se respeta".

"Sobre la caída de las ventas en el comercio eso es por al crisis económica que hay, el consumo no bajó solo en la Perón y en la Rivadavia sino que bajó en todo el país y en La Rioja también", sentenció, y aclaró que para marzo se estimula un avance en la ordenanza que regula los carriles exclusivos.

La Rioja continúa el pasaje más barato

Tras la decisión del gobernador Ricardo Quintela, el boleto de $600 de la empresa estatal Riojabus coloca a la provincia con el transporte público más barato del país en relación al servicio que ofrece en cantidad de kilómetros.

Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), publicado en Economía Riojana, se toma como registro los meses de septiembre y octubre del 2025. En ese mismo estudio se precisa que en la Ciudad de Buenos Aires el boleto está en $451, pero ese servicio corresponde a menos de tres kilómetros, en el que se llega a $587 en la misma distancia que cubre Riojabus.

En ese punto es clave recordar que CABA y el AMBA son los únicos dos distritos en donde el Gobierno nacional del presidente Javier Milei mantuvo los subsidios nacionales. El servicio que se presta en La Rioja no tiene aportes de recursos nacionales, solamente cuenta con el sistema de fondos provinciales.