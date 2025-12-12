Obra histórica contra las crecidas: La Rioja acelera los trabajos tras el último temporal en la provincia

La obra del Dique Trasvase, uno de los proyectos hídricos más importantes de la provincia de La Rioja, se encuentra en su etapa final, lo que promete transformar la seguridad hídrica y el desarrollo productivo y turístico del departamento de Chamical. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo resolver los problemas causados por las crecientes, a la vez que fortalecerá el potencial turístico y productivo de la región.

El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, junto al secretario de Agua, Edgardo Karam, visitaron el avance de la obra y detallaron el impacto de la misma. Scaglioni recordó que esta intervención surgió a partir de un pedido expreso del gobernador Ricardo Quintela, tras el fuerte temporal que afectó la región a principios de este año.

Con cerca de 300 milímetros de lluvia, el temporal causó inundaciones severas en la ciudad cabecera. En esa ocasión, el gobernador se reunió con los vecinos afectados e instruyó la pronta ejecución de una obra que evitara la repetición de este desastre.

El dique trasvase es una infraestructura de gran envergadura que permitirá derivar los excedentes de agua provenientes de las sierras durante los temporales, evitando que el agua ingrese a la ciudad de Chamical. El sistema, que conecta el dique La Aguadita con un canal de 45 kilómetros, llenará represas ubicadas aguas abajo, ampliando la capacidad hídrica para consumo humano y para uso productivo.

Además de los beneficios hídricos, la obra también generó mejoras en la infraestructura turística de Chamical. La construcción del trasvase ha dado lugar a un nuevo camino alternativo que conecta Polco con la ciudad cabecera, ofreciendo un recorrido para los turistas que deseen conocer los paisajes serranos y las represas de la zona.

Por último, Scaglioni resaltó que esta obra es una clara muestra del compromiso del gobernador Quintela con el bienestar de los riojanos y con el desarrollo integral de la región.

Se fortalece la situación hídrica de cara al verano

Tras semanas de altas temperaturas y sequía prolongada, las lluvias registradas en distintos puntos de la provincia comenzaron a reflejarse en los niveles de los diques y a aportar cierta estabilidad al sistema hídrico, en combinación con las obras que el Gobierno provincial viene ejecutando para fortalecer el abastecimiento de agua.

Desde la Secretaría de Agua confirmaron que se verificó un crecimiento en los principales embalses riojanos, lo que implica un alivio parcial para zonas que arrastraban varios meses de estrés hídrico y fuerte presión sobre las fuentes de captación.

En la zona de Huaco, las precipitaciones alcanzaron los 60 milímetros, lo que generó una creciente significativa que ingresó al dique Los Sauces y elevó su nivel en 20 centímetros. Los registros técnicos señalan que el mayor aporte provino de la quebrada de La Alumbre, ubicada hacia el sur, que concentró el caudal más importante de las últimas horas.

Los equipos de la Secretaría de Agua estiman que, si las condiciones climáticas se mantienen, el dique podría incrementar su cota entre 25 y 30 centímetros adicionales en los próximos días. Ese margen se vuelve clave para el abastecimiento del departamento Capital y Sanagasta, donde la baja en las reservas había obligado a reforzar operativos y ajustar la distribución en los momentos más críticos del verano.

En los Llanos, el impacto de las lluvias también se hizo visible. En el departamento General Belgrano, el dique de Olta se encuentra actualmente desbordando por su vertedero, con un caudal sostenido que mejora la capacidad del embalse para acompañar la demanda en el corto plazo.