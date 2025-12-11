La Rioja se suma a La Noche de las Jugueterías con descuentos para impulsar el comercio local

En el marco de la crisis que atraviesa el sector de comercio, La Rioja se sumó al evento de La Noche de las Jugueterías para fomentar la economía local. El evento organizado todos los años por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), se ofrecerán promociones y descuentos del 15%.

En diálogo con Rioja Virtual, el propietario de la tradicional juguetería Arlequín, Federico Guchea especificó: “La Noche de las Jugueterías se implementó hace varios años. Este año se eligió el jueves 11 donde se aplicaron descuentos y promociones, anticipando las fiestas de fin de año. Nosotros tuvimos descuentos del 15% en todos los productos en efectivo, débito y transferencia y también hubo promociones con tarjeta de crédito. Esto aplicó en todas nuestras sucursales”. El comerciante además aclaró que muchas promociones continuarán hasta el 6 de enero.

Por su parte, desde sector expresaron que la propuesta genera entusiasmo entre los compradores que buscan adelantar los regalos navideños, en un contexto en el que la crisis económica perjudica la compras de fin de año. "Generalmente los que están de moda en el momento, los que salen en la televisión. Ahora se venden mucho por el verano los juguetes para el aire libre: monopatines, toboganes, calesitas, eso sale mucho”, detalló una vendedora al canal local 9.

En ese sentido, la vendedora resaltó que el uso de tarjetas de crédito como principal medio de pago. “La gente está pagando mucho con tarjeta en esta época y, en el caso de La Rioja, tenemos la promoción del Banco Rioja con devoluciones de acuerdo al importe de la compra”, señaló en referencia a los beneficios que ofrece la entidad financiera provincial.

Torres afirmó que, pese al contexto económico, el nivel de actividad se sostuvo y aseguró que esta iniciativa es un impulso al movimiento comercial previo a las fiestas. “Muchas familias quieren planificar sus compras antes de las fiestas y estas actividades le sirven a los mas grandes para planificar todas las compras”, sostuvo.

La Cámara del Juguete alertó por la apertura de importaciones

Recientemente, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió que el sector enfrenta un escenario complejo, marcado por un aumento significativo de las importaciones, un consumo en constante descenso y una competencia considerada desleal, tanto por la entrada formal de productos como por el contrabando. Esta situación se ve agravada por cambios demográficos profundos, el crecimiento de los canales digitales y la presencia de artículos inseguros que carecen de la certificación adecuada.

El comunicado del sector denuncia una “avalancha sin precedentes” de productos importados, especialmente desde China, que concentra casi la totalidad del volumen ingresado. Entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron USD 91,3 millones FOB y 17,5 millones de kilos, registrando aumentos interanuales del 59,5% en valor y del 94% en volumen. China representa el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen total de las importaciones.