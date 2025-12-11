Llega la serie documental de Taylor Swift a Disney +: a qué hora se estrena

La serie documental de Taylor Swift se estrena este viernes 12 de diciembre en Disney +. Se trata de The End of an Era, una producción que llega a ponerle un broche de oro a la gira mundial de la cantante, que se consagró como una de las más taquilleras de la historia. ¿A qué hora se estrena?

The End of an Era: a qué hora se estrena la serie de Taylor Swift

La docuserie de la estrella estadounidense estará disponible de manera escalonada: este viernes 12 de diciembre a las 5 de la mañana (horario de Argentina) se estrenarán los dos primeros capítulos. Mientras que los siguientes se lanzarán el 19 y el 26 de diciembre, con dos capítulos por día respectivamente.

Al mismo tiempo que el lanzamiento del documental, también se estrenará The Eras Tour: The Final Show, la película que captura el concierto completo en Vancouver en vivo, grabado el 8 de diciembre de 2024, incluyendo el set dedicado a The Tortured Poets Department (TTPD) que algunos países pudieron ver en cines.

De qué se trata The End of an Era, la serie documental de Taylor Swift

La producción mostrará cómo comenzó la cantante a idear el gran tour que hace un repaso por su basta discografía y su paso por las diferentes ciudades en las que se presentó entre marzo de 2023 y diciembre de 2024. Los y las swifties podrán conocer la planificación, el backstage y momentos inéditos en torno al increíble show que recorrió 10 álbumes y 40 canciones.

En el documental aparecerán la cantante Sabrina Carpenter, encargada de telonear los shows alrededor del mundo, la madre de Taylor y su futuro marido, Travis Kelce, el famoso jugador de la NFL que vino a visitar a la Argentina y se subió al escenario de Wembley para actuar en uno de los conciertos.

La serie se estrenará de manera escalonada y tendrá momentos inédito de The Eras Tour

Además, se conocerá cómo pensó sorpresas para que cada noche de los y las swifties pudieran disfrutarlo al máximo, incluso hasta cuándo nació la tradición del intercambio de friendship bracelts (las pulseras con mensajes), que se regalaban en la previa de cada concierto. “Hemos creado un evento que permitió formar un vínculo entre más de 75 mil personas, algo muy especial al respecto”, dice Taylor Swift en uno de los adelantos.