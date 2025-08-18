Taylor Swift y sus películas: un recorrido por la artista en el cine.

Taylor Swift es mucho más que una de las cantautoras más exitosas del pop contemporáneo. A lo largo de los años, la artista estadounidense construyó un imperio musical que rompió récords en ventas y taquilla, pero también se animó a explorar otros caminos. Uno de ellos fue el cine, donde dejó huella tanto en la ficción como en el género documental.

El recorrido de Taylor Swift en sus películas incluye desde comedias románticas en Hollywood hasta producciones animadas, además de registros íntimos de sus giras y documentales que retratan su costado más personal. Aunque su carrera siempre estuvo centrada en la música, la pantalla grande le permitió mostrar otras facetas y conectarse con su público de un modo diferente.

Una por una, las películas en las que actúa Taylor Swift

Taylor Swift construyó una carrera en el cine, en paralelo a la música.

Valentine’s Day (2010) : Residentes de Los Ángeles se enamoran y se desenamoran durante un día muy especial, el Día de San Valentín.

: Residentes de Los Ángeles se enamoran y se desenamoran durante un día muy especial, el Día de San Valentín. The Lorax (2012) : Ted, un niño de 12 años, vive en un lugar prácticamente desprovisto de naturaleza; en Thneedville no hay flores, ni árboles. Ted quiere ganarse el corazón de Audrey, la chica de sus sueños, pero para hacer esto, debe descubrir lo que ella más desea: un árbol Trúfula. Para conseguirlo, Ted profundiza en la historia del Lorax, alguna vez el guardián malhumorado del bosque, y de Once-ler, que permitió a su codicia superar el respeto por la naturaleza.

: Ted, un niño de 12 años, vive en un lugar prácticamente desprovisto de naturaleza; en Thneedville no hay flores, ni árboles. Ted quiere ganarse el corazón de Audrey, la chica de sus sueños, pero para hacer esto, debe descubrir lo que ella más desea: un árbol Trúfula. Para conseguirlo, Ted profundiza en la historia del Lorax, alguna vez el guardián malhumorado del bosque, y de Once-ler, que permitió a su codicia superar el respeto por la naturaleza. The Giver (2014) : Un adolescente descubre la oscura verdad acerca del pasado secreto de su comunidad de parte de un anciano quien es el único guardián de los recuerdos del mundo.

: Un adolescente descubre la oscura verdad acerca del pasado secreto de su comunidad de parte de un anciano quien es el único guardián de los recuerdos del mundo. Cats (2019) : Una tribu de gatos debe decidir, como cada año, cuál de ellos ascenderá al Heaviside Layer y, así, podrá renacer y volver en una nueva vida.

: Una tribu de gatos debe decidir, como cada año, cuál de ellos ascenderá al Heaviside Layer y, así, podrá renacer y volver en una nueva vida. Miss Americana (2020) : La cantante Taylor Swift revela detalles íntimos de su vida mientras muestra escenas de conciertos.

: La cantante Taylor Swift revela detalles íntimos de su vida mientras muestra escenas de conciertos. Taylor Swift: The Eras Tour (2023) : La estrella del pop, Taylor Swift, ofrece un concierto inolvidable. La artista interpreta canciones de todas las épocas de su carrera.

: La estrella del pop, Taylor Swift, ofrece un concierto inolvidable. La artista interpreta canciones de todas las épocas de su carrera. Taylor Swift: Journey to Fearless (2010): documental que sigue a Taylor Swift durante su gira "Fearless Tour". La producción, dividida en tres episodios, muestra escenas de conciertos, entrevistas, momentos detrás de escena y videos caseros de la cantante.

No sería de extrañar que Taylor Swift decida convertir su nuevo álbum, The life of a showgirl, en una película documental. Desde luego, para que ello ocurra, en primer lugar la artista debe comenzar la gira mundial del disco, por lo que su estreno probablemente se proyecte para mediados o fines de 2026.