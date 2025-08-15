Cuándo sale el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl

A solo un poco más de un año de The Tortured Poets Department, Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl y generó un estallido de teorías de las swifties en las redes sociales sobre lo que contendrá. ¿Cuándo sale?

Cuándo sale The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift

A diferencia de lo que suele hacer, la cantante estadounidense no eligió anunciar su nuevo disco durante un discurso de premiación. Como ocurrió con Midnights en los MTV VMAs 2022 y TTPD en los Grammy 2024. Esta vez realizó el anuncio en el pódcast New Heights, de su novio Travis y su cuñado Jason Kelce. Sin embargo, que el anuncio haya sido el 12 de agosto particularmente tiene muchos significados de acuerdo a las Swifties.

El martes pasado Swift abrió un maletín con sus iniciales “T.S.” y sacó un vinilo inédito, para finalmente decir: “Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl”. La artista, además, confirmó que su lanzamiento será el viernes 3 de octubre de 2025.

Cuándo sale el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl

Según detalló Forbes, el álbum contará con cuatro versiones deluxe en CD:

Sweat and Vanilla Perfume Edition

It’s Frightening Edition

It’s Rapturous Edition

It’s Beautiful Edition

Cada edición incluye una portada específica y fotografías exclusivas, además de una caja de joyería con brazaletes coleccionables. Como siempre, los álbumes tendrán su modelo de vinilo, casete y CD estándar.

"Quería hacer un álbum centrado en la calidad, en el tema, y en que todo encajara como un rompecabezas perfecto. Con estas 12 canciones de mi duodécimo álbum, siento que lo hemos logrado”, explicó Swift.

Cuándo sale el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl

The Life of a Showgirl incluye

“The Fate of Ophelia” “Elizabeth Taylor” “Opalite” “Father Figure” “Eldest Daughter” “Ruin the Friendship” “Actually Romantic” “Wi$h Li$t” “Wood” “CANCELLED!” “Honey” “The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

Para las swifties The Life of a Showgirl, tiene muchos significados: las teorías de las fans

El color predominante del álbum es el naranja combinado con verde. Según explicó Taylor, el naranja representa su energía: "Se siente como ha sido mi vida energéticamente, y este álbum trata sobre lo que ocurría tras bambalinas en mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, señaló.

La combinación de colores y las pistas sobre el nuevo disco se habían insinuado en los últimos conciertos de la Eras Tour, donde Swift comenzó a vestir esos colores. El día del anuncio, su sitio web se actualizó con un fondo brillante en naranja y sus redes sociales adoptaron la misma tonalidad.

Cuándo sale el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl

Para los fans el verde mentolado representa “el desgaste del tiempo y la exposición pública”, comparándolo con el cambio de tonalidad de la Estatua de la Libertad, que pasó de cobre a verde por oxidación. Incluso, advierten que hubo indicios de esta Taylor mediática en el video Anti-Hero

Taylor Swift dio señales de su nuevo album en Anti-Hero

El nombre del disco también fue rápidamente relacionado con el clásico cinematográfico Gold Diggers of 1933, cuyo estilo visual recuerda al montaje de “The Smallest Man Who Ever Lived” durante la Eras Tour. Para las swifties además el álbum hablará de cómo se sintió la artista durante una de las giras más taquilleras de la historia.