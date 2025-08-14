Las fotos de joven de Taylor Swift: el antes y después de la cantante exitosa

Con más de una década de carrera y millones de discos vendidos en todo el mundo, Taylor Swift es una de las cantantes estadounidenses más importantes. Si bien la mayoría puede reconocerla, las fotos de su infancia y juventud siempre generan curiosidad. ¿Cómo era de joven?

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania. Sus padres decidieron nombrarla en honor al cantautor James Taylor, sin saber que ella se convertiría en una de las artistas estadounidenses más reconocidas a nivel mundial.

​Si bien comenzó a adentrarse en el mundo de la música desde muy pequeña, no fue hasta los 12 años que aprendió a tocar la guitarra con la ayuda de Ronnie Cremer, un reparador de computadoras y músico local que también la ayudó a escribir su primera canción original. Así, desde sus primeros pasos se destacó por escribir sus propias canciones lo que la llevaron a convertirse en la gran escritora de historias que hoy la conectan con millones de fans.

A los 14 años se mudó a Nashville, Tennessee, para dedicarse a la música. Firmó con Big Machine Records en 2005 y en 2006 lanzó su primer álbum, Taylor Swift, que la posicionó como joven promesa del country. El gran salto llegó con Fearless (2008), ganador de múltiples premios Grammy, y con canciones como Love Story y You Belong With Me que se convirtieron en clásicos contemporáneos.

En la siguiente década, Taylor Swift amplió su estilo y conquistó el pop con discos como Red (2012) y 1989 (2014), este último ganador del Grammy a “Álbum del Año” y responsable de éxitos globales como Shake It Off y Blank Space. En 2017 presentó Reputation, con un sonido más oscuro, y en 2019 Lover, más colorido y romántico. Durante 2020 sorprendió con dos álbumes de estilo indie-folk, folklore y evermore, que recibieron gran reconocimiento de la crítica.

En los últimos años, Taylor Swift ha batido récords con Midnights (2022) y The Tortured Poets Department (2024), que logró cifras históricas en ventas y reproducciones. En 2025 lanzó The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, en colaboración con Max Martin y Shellback. Incluso, sus tour alrededor del mundo tuvieron éxito: Eras Tour (2023–2024) se convirtió en la gira más taquillera de la historia y su película-concierto superó los 260 millones de dólares en taquilla.

Además, Swift se destaca por su historia de lucha y perseverancia tras recuperar los derechos de sus primeros seis álbumes, regrabándolos bajo el sello Taylor’s Version. Con más de 14 premios Grammy, un patrimonio estimado en 1.600 millones de dólares y una base de fans global conocida como Swifties, su impacto trasciende lo artístico: es una figura clave en la industria, la cultura pop y el empoderamiento de los artistas.