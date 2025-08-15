De dónde es Taylor Swift: en qué país y ciudad en la que nació

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas y reconocidas de Estados Unidos.

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pennsylvania, un pequeño pueblo donde vivió sus primeros años en una granja de árboles de Navidad. Desde ese lugar, y con apenas 14 años, inició un camino que la llevaría a conquistar primero Nashville, la cuna del country, y luego el mundo entero con un pop hecho a su medida.

Criada en Wyomissing durante su adolescencia, la hoy ganadora de 12 premios Grammy viajaba a Nueva York para perfeccionar su canto y actuación. Inspirada por Shania Twain y las Dixie Chicks, Swift apostó por sus propias canciones y logró lo que parecía imposible: transformar la honestidad de su escritura en un fenómeno global.

West Reading: el punto de partida

Antes de que Shake It Off sonara en todas las radios, ella era simplemente una chica de Pennsylvania con un cuaderno lleno de letras. Allí creció con su hermano Austin y sus padres Scott y Andrea, entre inviernos nevados y veranos en ferias locales. La mudanza a Nashville marcó un antes y un después: dejó la secundaria convencional para terminarla en casa y dedicarse por completo a la música.

Su debut homónimo de 2006 la posicionó como la nueva promesa del country, pero fue Fearless (2008) el que la llevó al Olimpo del pop. Cada álbum siguiente —Red, 1989, Folklore— mostró una nueva versión de Swift, capaz de pasar de himnos bailables a baladas introspectivas sin perder identidad. Hoy, su gira The Eras Tour es un evento cultural y económico que mueve millones y genera titulares en todo el mundo.

¿Por qué es tan importante Taylor Swift?

Swift es una de las cantautoras más jóvenes en ser firmadas por una compañía disquera y una de las artistas con música más vendida de la industria. Además, es una de las 100 personas más influyentes del mundo, título que cosechó con el gran éxito que tuvo cada una de sus canciones.

Las mejores canciones de Taylor Swift

Si bien esto es bastante subjetivo, hay opinión especializada acerca de las mejores canciones de todos los tiempos. Un listado hecho por Rob Sheffield, editor de la revista Rolling Stone, llevó a cabo el siguiente ranking en el top 10 sobre las canciones de la estadounidense: