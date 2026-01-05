“Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”, sostuvo el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El Gobierno nacional endureció su postura para facilitar la entrada de dólares al circuito formal y lanzó una advertencia clara: cualquier empleado del Banco Nación que solicite documentación adicional no prevista en la Ley de Inocencia Fiscal será despedido.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, explicó que la única condición para depositar dólares será acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias. En sus palabras, “Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”. Además, afirmó que esos fondos podrán ser usados para gastar, ahorrar o invertir sin trabas.

Esta medida apunta a acelerar la incorporación de ahorros que hoy permanecen fuera del sistema bancario formal. Aunque la Ley de Inocencia Fiscal aún no está reglamentada, desde el Ejecutivo buscan que las entidades financieras se ajusten estrictamente a lo que establece la norma.

Cuáles son los montos permitidos por la Ley de Inocencia Fiscal

La ley, sancionada por el Congreso, crea un régimen para contribuyentes con ingresos anuales menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones, concentrando los controles en ingresos y deducciones, sin revisar gastos ni bienes. De esta forma, el pago del impuesto libera a los contribuyentes de futuros reclamos y permite operar con grandes montos sin reportes automáticos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó la instrucción a los bancos y señaló que quienes cumplan podrán depositar dólares y disponer de ellos de inmediato, en un esquema similar a sistemas financieros internacionales. También recomendó a los usuarios que ante requisitos extra se acerquen al Banco Nación, donde se aplicará la norma al pie de la letra.

Juan Pazo, ex titular de ARCA, destacó que esta normativa permitirá exteriorizar hasta $10 millones sin que se configure delito de evasión, y resaltó que el Fondo Monetario Internacional considera los depósitos en dólares como un principio de inclusión financiera. Además, explicó que las operaciones con bienes como autos o maquinaria deben estar bancarizadas, y que el sistema financiero está actuando con más cautela de la recomendada.

La Ley de Inocencia Fiscal también actualiza montos para delitos tributarios, eleva los pisos de evasión y habilita extinguir la acción penal mediante pagos en ciertas condiciones, además de reducir plazos de fiscalización según niveles de cumplimiento.

Desde Casa Rosada pretenden que los ahorristas puedan incorporar sus dólares sin obstáculos, promoviendo un nuevo paradigma en la relación entre contribuyentes y Estado. Mientras tanto, los bancos deberán acatar la instrucción y preparar sus protocolos para cuando la ley sea plenamente operativa.