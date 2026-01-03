Banco Nación confirmó el error en los depósitos y los anuló

El Banco Nación envió un comunicado a sus clientes en el que confirmó el error en los depósitos que realizó por un "error involuntario" el pasado martes 30 de diciembre y realizó un movimiento de ajuste en las cuentas que recibieron este dinero extra. La entidad bancaria ya había notificado a sus usuarios para que no utilizaran el dinero porque iban a descontarlo en los días posteriores.

El 30 de diciembre pasado, una gran cantidad de clientes del Banco Nación amanecieron con un inesperado depósito de intereses en sus cuentas sueldo de cerca de 700 mil pesos. Rápidamente, la entidad le avisó a sus usuarios del error para que no utilizaran el dinero, ya que en los próximos días se haría la devolución del mismo.

Con un comunicado oficial, el Banco Nación confirmó estos depósitos erróneos e informó que se realizó un "proceso de regularización técnica" en las cuentas. En ese sentido, detallaron que fueron anularon los créditos excedentes y restablecieron los valores correspondientes a cada cuenta.

"El Banco ha tomado las medidas necesarias para asegurar que este ajuste no genere cargos por descubierto, comisiones ni intereses punitorios en tu cuenta. Este procedimiento se realiza bajo los estándares de auditoría vigentes para garantizar la integridad de tus fondos", agregó en su comunicado el Nación.

El comunicado completo del Banco Nación sobre el error en los depósitos

Estimado/a cliente:

Nos ponemos en contacto para informarte sobre un proceso de regularización técnica realizado en tu cuenta.

Debido a un error involuntario en el proceso de cálculo, el día 30/12/2025 se acreditaron intereses por un monto incorrecto. Por este motivo, se ha procedido a realizar un movimiento de ajuste bajo la leyenda "REV INT" (Reversa de Intereses), el cual refleja la anulación del crédito excedente y restablece tu saldo a los valores correspondientes.

Podrás verificar el detalle de ambos movimientos, el crédito original y la reversa actual, ingresando a BNA+ o Home Banking en la sección Cuentas > Movimientos > Últimos movimientos.

El Banco ha tomado las medidas necesarias para asegurar que este ajuste no genere cargos por descubierto, comisiones ni intereses punitorios en tu cuenta. Este procedimiento se realiza bajo los estándares de auditoría vigentes para garantizar la integridad de tus fondos.

Estamos trabajando constantemente para brindarte una experiencia segura y confiable, y valoramos tu comprensión y paciencia. Lamentamos los inconvenientes que esta corrección administrativa pudiera ocasionarte y agradecemos tu confianza en nuestra institución.

Ante cualquier duda, podés comunicarte con nuestro Centro de Atención al Cliente o ingresar en la sección @Contáctenos de nuestra página web.

Saludos cordiales,

Banco de la Nación Argentina