En las últimas horas se acreditó en varias cuentas sueldos un depósito de $699.177,82 de trabajadores vinculados a organismos públicos y empresas que operan con el Banco Nación. El movimiento figuró bajo el concepto “rendición en pesos” y fue informado a los destinatarios a través de mensajes internos y reenvíos por mensajería. La entidad reconoció que se trató de un error operativo y advirtió que el monto será revertido a partir del lunes.

El aviso comenzó a circular durante la mañana con un texto que pedía no utilizar el dinero y alertaba que el viernes sería descontado. “Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82 (…) Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, señaló el mensaje publicado en X (ex Twitter), que se replicó entre sectores y dependencias. La indicación incluyó la recomendación de avisar a otras personas para evitar consumos o transferencias.

En la misma red social usuarios reportaron la acreditación del monto en cuentas sueldo del Banco Nación y compartieron capturas del movimiento. También hubo consultas sobre el origen del depósito y sobre la posibilidad de que se tratara de un pago extraordinario.

Transferencia por error de $ 700.000 del Banco Nación: qué puede pasar

El episodio se produjo en la previa de un fin de semana largo por las Fiestas, con un cronograma bancario reducido. Según el calendario, las entidades vuelven a operar el viernes, lo que complica la restitución inmediata para quienes eventualmente dispongan del dinero antes de la corrección. En ese contexto, fuentes administrativas señalaron que el pedido formal de devolución podría cursarse el lunes siguiente, cuando se normalicen los sistemas y se efectúen los ajustes contables.

La situación generó dudas entre los titulares de las cuentas sobre eventuales cargos, saldos negativos o intereses. La recomendación difundida fue no gastar ni transferir el monto acreditado y mantenerlo intacto hasta que el banco realice el descuento automático o indique el procedimiento correspondiente. En portales informativos se recordó que, ante acreditaciones erróneas, el uso de los fondos puede derivar en débitos posteriores.

El Banco Nación no emitió, hasta el cierre de esta nota, un comunicado público con detalles del alcance del error ni la cantidad de cuentas involucradas. Tampoco se informaron plazos precisos para la reversión más allá de la referencia al viernes. Mientras tanto, los mensajes internos insisten en la cautela y en la necesidad de esperar la regularización, en un escenario atravesado por el cierre bancario y los tiempos administrativos propios del calendario de fin de año.