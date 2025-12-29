Mes a mes todos los despidos y cierre de empresas.

Las medidas del gobierno de Javier Milei llevaron al país a una crisis económica que en el 2025 no sólo no frenó, sino que siguieron los despidos, cierre de empresas y quita de derechos laborales.

Mes a mes se pudo ver los efectos de la crisis con empleados que quedaron en la calle y distintos conflictos que se produjeron por el cierre de 19 mil compañías y 270 mil puestos de trabajo perdidos.

Los despidos y conflictos del 2025 mes a mes

Enero

El primer mes del año empezó con malas noticias para 8.842 trabajadores registrados que quedaron en la calle. Según datos del informe realizado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ocho de los 14 sectores registraron caída en la cantidad de personas trabajadoras.

Hoteles y Restaurantes (-3.561), Servicios Comunitarios, Sociales y Personales (-2.623) y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (-2.421). Por otra parte, las ramas que crecieron resultaron ser Construcción (+2.522), Industria Manufacturera (+342) y Pesca (+256) fueron los que más trabajadores despidieron en el año.

Febrero

Durante febrero la empresa que marcó más fuerte el pulso de despido de trabajadores fue la azucarera Ledesma, que desvinculó a 160 operarios. Argumentaron que los costos subieron, mientras el valor del azúcar bajó en la góndola.

Marzo

Lejos de un respiro, el tercer mes del año llegó con más de 7 mil personas que se quedaron sin su fuente de ingresos. Todo esto fue del sector privado, mientras que en el Estado el número fue de 800 y casi 900 de casas particulares.

Abril

En abril se continuó la tendencia donde grandes empresas de tecnología y financieras ajustaron sus números de trabajadores producto del uso de la Inteligencia Artificial, achicando sus plantes. Tales fueron los casos de Coty (cosméticos), Nike, Meta y Microsoft, entre otras.

Mayo

Dentro de los conflictos laborales que estallaron, se destaca un paro general de 24 horas de la UOM por la crisis industrial, el debate de la reforma laboral y fuertes despidos en el sector público y privado.

Junio

El cierre del primer semestre fue de los más catastróficos del año. Toyota alcanzó su despido 700 desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y hubo un paro de la producción por 17 días en la planta de Zárate. Ya se comienza a ver más fuerte el efecto de la apertura de importaciones impulsada por el gobierno nacional.

También se dio una importante medida de fuerza en Esteban Echeverría en la planta de Molinos Río de la Plata, que pese a ser una de las líderes de mercado, despidió a 6 trabajadores dentro de un "ajuste predeterminado". Algo similar ocurrió en la Papelera Tucumán.

Julio

La segunda mitad del año también mostró complicaciones para el sector alimenticio. Un ejemplo es Mondelez, quien elabora productos de las marcas Oreo, Pepitos y Terrabusi, la cual anunció que ingresó a una crítica situación financiera. En cuanto Industrias, Juan F. Secco despidió a 30 empleados que se dedicaban a reconectar la energía eléctrica ante grandes apagones, catástrofes o inundaciones. y Petroquímica Río Tercero hizo lo propio con otras 120 personas.

Agosto

Solamente durante ese mes hubo una pérdida de 13 mil puestos de trabajo, de los cuales casi 10.500 fueron del sector privado, donde se registró un promedio de 30 empresas cerradas por día.

Septiembre

Ese mes estuvo marcado por el fuerte conflicto en la fábrica de porcellanato ILVA, en Pilar. La empresa cerró y despidió a más de 300 operarios que realizaron un acampe para reclamar por su situación. Otros 150 puestos de trabajo se perdieron en Pirelli por la apertura de importaciones. También se dieron conflictos por despidos en la fábrica de cosechadoras Vassalli, y en BGH de Tierra del Fuego.

Octubre

No solo siguieron los despidos, sino que también las suspensiones laborales. En octubre, unos 400 trabajadores de la compañía Electrolux fueron suspendidos de la planta que posee en Rosario, Santa Fe, producto de la muy baja demanda y del incremento de productos importados.

Noviembre

En el anteúltimo mes del 2025 se dio un caso que fue noticia a nivel nacional. La reconocida marca de electrodomésticos Whirlpool cerró fábrica en Pilar y dejó en la calle a casi 300 trabajadores. Por su parte, la petroquímica Sealed Air despidió a 89 trabajadores en Quilmes. También en el sur del Conurbano se dio el cierre de una de las sucursales de Frávega. En el sector alimento, Yaguar cerró la sucursal de Bahía Blanca despidiendo a 50 trabajadores y Caromar cerró su sucursal en Mar del Plata, afectando a 15 empleados.

Diciembre

El último mes no fue la excepción y se vivió mucha tensión. Algunos ejemplos de esta situación es el presente que viven los empleados de la cadena de Farmacias Dr. Ahorro, que cerró sucursales en el interior del país y comenzó a enviar telegramas de despidos.