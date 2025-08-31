Importante fábrica de porcellanato cerró sus puertas.

Una importante fábrica de porcellanato cerró sus puertas y no dejó ingresar a los trabajadores, que esperan los inminentes despidos masivos en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

El último viernes la empresa ILVA, que tiene su planta en el Parque Industrial Pilar, impidió la entrada a los trabajadores y desde el gremio de Ceramistas (Focra) afirman que este lunes comenzarán a llegar los telegramas de despidos que podrían llegar a 300 trabajadores.

"Por falta de materia prima, los portones se cierran y no se abren más”, afirmaron los empleados a El Diario de Pilar. Además, explicaron que el conflicto no es nuevo, ya que en los últimos meses hubo varios despidos, pagos de aguinaldo en cuotas y suspensiones rotativas.

La firma presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, pero fue rechazado y los trabajadores sostuvieron que pese a esto se adquirieron nuevas maquinarias.

Otro punto que remarcan desde el gremio es que la empresa busca modificar las condiciones laborales y cambiar el régimen “4x4” (cuatro días de 12 horas y cuatro de descanso) a un “6x1”.

Esto implicaría menos horas por jornada y una reducción del 30 por ciento en los salarios. Aseguran que también desaparecerían el servicio de comedor, el transporte y la cobertura de medicina prepaga.