En medio del caso Spagnuolo, los Milei tienen los ojos en Corrientes

El ministro bonaerense y candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis, calificó hoy de “obsceno” el caso de presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei y anticipó que la ciudadanía se va a expresar con un “voto castigo” en las elecciones del 7 de septiembre, porque lo que va a mandar es el “bolsillo”.

“El gobierno de Milei está poniendo en jaque lo que es ser clase media en Argentina y cada vez que eso sucede la sociedad reacciona”, analizó Katopodis en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, cuando resta una semana para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.