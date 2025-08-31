El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana complicada en medio del escándalo de los audios de las coimas. A una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, este domingo el candidato de Libertad Avanza apoyado por Karina Milei compite por la gobernación de Corrientes. Asimismo, el Senado se prepara para votar contra el veto en Discapacidad. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del Gobierno en El Destape.
En medio del caso Spagnuolo, los Milei tienen los ojos en Corrientes
En VIVO - Actualizado hace 4 minutos
Lisandro Almirón, el candidato respaldado por Karina Milei, compite en las elecciones provinciales.
Hace 5 minutos
Katopodis: “La sociedad va a castigar a Milei con el voto"
El ministro de Infraestructura bonaerense y candidato a senador afirmó que el gobierno tiene que dar explicaciones ya que “es absolutamente obsceno” el escándalo de los audios.
“El gobierno de Milei está poniendo en jaque lo que es ser clase media en Argentina y cada vez que eso sucede la sociedad reacciona”, sostuvo Katopodis.
Hace 1 hora
Katopodis advirtió un voto castigo a Milei por el escándalo de los audios de las coimas
El ministro bonaerense y candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis, calificó hoy de “obsceno” el caso de presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei y anticipó que la ciudadanía se va a expresar con un “voto castigo” en las elecciones del 7 de septiembre, porque lo que va a mandar es el “bolsillo”.
“El gobierno de Milei está poniendo en jaque lo que es ser clase media en Argentina y cada vez que eso sucede la sociedad reacciona”, analizó Katopodis en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, cuando resta una semana para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Hace 2 horas
Macri echó a Arabia de la vicepresidencia del PRO, cercano a Milei
El líder del partido amarillo expulsó al diputado nacional y al subdirector Ejecutivo de la ANMAC, Pablo Walter, que integran el sector que se fue con Patricia Bullrich al gobierno nacional. El descargo del legislador.
El ex presidente Mauricio Macri echó del PRO a Damián Arabia y Pablo Walter "por inasistencia a las reuniones del Consejo" partidario. La expulsión se da un día después que el diputado nacional hiciese público que se le pidió la renuncia a la vicepresidencia del partido.
Hace 3 horas
En San Lorenzo se acordaron de los Milei por el Caso Spagnuolo
Durante el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro, los hinchas del "Ciclón" no dejaron pasar la oportunidad para apuntar tanto a Javier como a Karina Milei por el Caso Spagnuolo.
La bandera colgada en San Lorenzo vs. Huracán contra Javier y Karina Milei
San Lorenzo empató sin goles ante Huracán en el Nuevo Gasómetro en el cruce interzonal correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, lo más llamativo que se vio en la cancha del "Ciclón" fue una bandera que hizo referencia al escándalo de los audios en el Caso Spagnuolo. Los hinchas locales no dudaron en mostrar su postura con respecto a las grabaciones que involucrarían al exfuncionario con Karina y Javier Milei.
Hace 3 horas
Santilli pidió la detención de quienes grabaron a Karina Milei: "Gravedad monumental"
El candidato a diputado aseguró que los registros son una "maniobra de grupos de poder e inteligencia que buscan interferir en la política". Sostuvo que los votantes “no son sonsos” y que, pese a los escándalos, habrá victoria libertaria en la provincia de Buenos Aires.
En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el diputado nacional del PRO y candidato a renovar su banca en representación de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, calificó como de “gravedad monumental” la difusión de los supuestos audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.