El ex presidente Mauricio Macri echó del PRO a Damián Arabia y Pablo Walter "por inasistencia a las reuniones del Consejo" partidario. La expulsión se da un día después que el diputado nacional hiciese público que se le pidió la renuncia a la vicepresidencia del partido.

El fundador del partido firmó la resolución que ordenó "separar de sus cargos" al vicepresidente del PRO, Arabia, y al vocal Pablo Walter por "inasistencia a las reuniones del Consejo, contrariando la carta organica".

Arabia y Walter, subdirector Ejecutivo de la ANMAC, pertenecen a la fracción del PRO que lidera la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que se acopló a La Libertad Avanza. El titular y fundador del partido amarillo

El viernes, Arabia había denunciado que el secretario General del PRO, Facundo Pérez Carletti, le pidió que "que renuncie a la vicepresidencia del partido". "El argumento fue que 'consideraban' que yo ya no participaba y había elegido otro camino", había dicho el legislador vía Twitter.

"Le señalé que nunca fui invitado a participar en las decisiones —lo cual era su responsabilidad—, y le recordé que, pese a que en su distrito decidió ir solo, en el 70% del padrón del país el PRO acompaña a La Libertad Avanza, decisión que promoví y apoyo fervientemente para que todos juntos venzamos al kirchnerismo. También remarqué que en el Congreso siempre voté en conjunto con mi bloque"

También acotó: "Me insultó y me cortó. Lo cuento abiertamente y con transparencia porque sé que esto traerá consecuencias sobre mi pertenencia partidaria; pero, más allá de la anécdota, ilustra con nitidez un problema mayor que vengo planteando: la crisis profunda de los partidos políticos".

Junto con la denuncia del pedido de renuncia, Arabia aprovechó para anunciar que iba a presentar en la Cámara baja un proyecto para reformar la ley de Partidos Políticos.

El bloque de diputados nacionales del PRO ya se encontraba en tensión entre el sector que sigue respondiendo a Macri, los que ya son parte del gobierno de Javier y Karina Milei y los que tienen otra jefatura, como los que responden al ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El descargo de Arabia: "Macri me expulsó por pensar distinto"

Luego de que trascendiera la resolución del fundador del PRO, Arabia publicó un video en sus redes. Según observó, "los partidos son capturados por elites que los vacían de sentido e ideas" y "los liderazgos, si no se renuevan, están destinados a morir"

"Eso le pasó a Mauricio Macri, que hoy firmó mi expulsión solo por pensar distinto", lanzó.

"Se que no es personal, es una traición a los valores democráticas e institucionales. Los que se llenan la boca hablando de institucionalidad, a veces, son los que menos la respetan", señaló, para luego insistir en su proyecto de reforma de la ley de Partidos Políticos.