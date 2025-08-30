Elecciones 2025: después del bochorno en Lomas, usarán un bus turístico de CABA como “Javomóvil” en PBA

Un bus turístico que cubre circuitos concesionados por el Gobierno porteño en la ciudad de Buenos Aires quedará al servicio de la campaña electoral de La Libertad Avanza pero en territorio bonaerense. Así se desprende de la foto que ilustra esta nota que pudo verificar El Destape en fuentes empresarias. El vehículo, que desarrolla el servicio de recorridas a través de la firma internacional Gray Line y que pertenece a la compañía de micros Andesmar, fue captado mientras era ploteado con el característico color violeta libertario, el logotipo de un ave en vuelo y una inscripción todo a lo largo que reza “kirchnerismo, nunca más”.

La instantánea proviene de un galpón del barrio de Barracas, en la esquina de Pasaje Río Cuarto y Herrera, en el que alcanzan a verse dos buses originalmente rojos, uno de los cuales aparece en pleno proceso de cobertura con vinílicos violetas. Entre varios datos llamativos figura la inscripción “lista 2206” que es la que corresponde a las candidaturas de LLA en la provincia de Buenos Aires para las elecciones locales del 7 de septiembre.

El hallazgo tomó por sorpresa a los empresarios del transporte, acostumbrados a exhibir en sus vehículos publicidad y hasta mensajes electorales, pero no en la totalidad de la carrocería y menos en buses turísticos, singulares por no contar con techo estructural. De hecho los propios responsables de Andesmar, anoticiados de la aparición de la foto, intentaron instalar primero que no tenían ningún vínculo con el ploteo y luego, ante la evidencia, hicieron saber que era apenas un tipo de promoción que bien podría ser utilizada por otros partidos políticos.

La empresa de micros de larga distancia, propiedad de la familia mendocina Badaloni, ganó a principios de este mes la concesión del gobierno de Jorge Macri sobre el uso y la explotación para fines turísticos del Obelisco y su ascensor interno. Para poner al servicio de LLA uno de sus micros turísticos –una actividad plagada de regulaciones- en el rubro creen difícil que el Ejecutivo porteño no hubiese dado su aval. Los dueños de Andesmar alegaron ante los pares que les consultaron que las recorridas para la campaña libertaria se prestarán mediante unidades que en la actualidad están fuera de servicio.

Andesmar fue la última empresa en incorporarse al rubro Buenos Aires City Bus y complementa el servicio que brindaba previamente Flecha Bus mediante unidades de color amarillo. Los micros rojos visitan Diagonal Norte, Congreso, Paseo de la Historieta, Plaza Dorrego, Usina del Arte, La Bombonera, Caminito, Costanera Sur, Puerto Madero, Puente de la Mujer, Estación Fluvial, Galerías Pacífico, Plaza Rodríguez Peña, El Ateneo Gran Splendid, Retiro, Plaza San Martín, Floralis Genérica, el museo Malba, Planetario, Monumento a Cristóbal Colón, Parque de la Memoria, El Monumental, Barrio Chino, Campo Argentino de Polo, Monumento de los españoles, Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo Nacional de Bellas Artes y el Teatro Colón.

Otro dato novedoso es que además de la promoción partidaria los dueños del bus aceptaran incorporar la frase “kirchnerismo, nunca más”, la misma con la que el oficialismo presentó su lista para el 7 de septiembre y que remite al cierre del alegato del fiscal César Strassera en el juicio a los jerarcas de la última dictadura militar, en 1985, y al título del informe de la Conadep sobre los crímenes cometidos por ese régimen.