El tremendo codazo en San Lorenzo vs. Huracán que terminó en roja y desató enojo en el clásico

San Lorenzo vs. Huracán: el fuerte codazo en el clásico que terminó con un jugador expulsado.

El clásico entre San Lorenzo de Almagro y Huracán se juega a pura intensidad y rápidamente tuvo una violenta acción. En una acción que parecía aislada, un futbolista del "Globo" cayó en la trampa, metió un fuerte codazo y se fue expulsado, lo que desató enojos y encontronazos entre ambos equipos.

Cuando se jugaban 26 minutos de la primera parte en el estadio Nuevo Gasómetro, un ataque del conjunto de Parque Patricios terminó siendo la jugada más polémica hasta ese momento. Luego de un pase en cortada, Luciano Giménez fue en busca de la pelota y, tras ser sujetado levemente en el área, le pegó con el codo a Ignacio Perruzzi en la cara.

Al ver la acción, el árbitro del encuentro, Nicolás Ramírez, paró el juego al instante y le sacó la roja al futbolista surgido en Boca Juniors, que llegó proveniente de Estudiantes de La Plata. Aunque protestó la determinación del juez, la acción no dejó dudas, por la vehemencia del impacto del delantero sobre el volante del "Ciclón".

Además, Ramírez le sacó amarilla al arquero del equipo local, el paraguayo Orlando Gill, debido a que, luego de la infracción, empujó con el pecho al jugador de la "Quema". Algunos futbolistas visitantes pidieron la expulsión del arquero y hasta compañeros del arquero le reprocharon su actitud.

Formaciones de San Lorenzo y Huracán