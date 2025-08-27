Chau clásico: San Lorenzo pierde a una figura contra Huracán

San Lorenzo pierde a un jugador clave para el clásico ante Huracán.

San Lorenzo pierde a una figura por lesión para el clásico frente a Huracán, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino. El entrenador del equipo de Boedo, Damián Ayude, suma un problema para el duelo en el que llega como el claro favorito para quedarse con los tres puntos como local en el Nuevo Gasómetro.

El protagonista es nada menos que Gastón Hernández, el defensor de 27 años que regresó de una larga inactividad en un muy buen nivel. El central zurdo no se recupera completamente de una fuerte distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho sufrida hace once días, por lo que está casi descartado para recibir al conjunto liderado por Frank Kudelka. Mientras que el "Azulgrana" marcha tercero en la tabla de posiciones del Grupo B, el "Quemero" se ubica cuarto en la zona A y viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas de Colombia.

El zaguero mendocino sigue entrenándose de manera diferenciada a apenas tres días del cruce con el "Quemero" en casa, por lo que Ayude ya sabe que seguramente no podrá contar con él. De esta forma, lo más probable es que el juvenil Daniel Herrera aparezca en su posición para conformar la zaga titular con el colombiano Jhohan Romaña. La novedad positiva en la Ciudad Deportiva es que volverá el delantero Alexis Cuello, luego de haber cumplido una fecha de suspensión.

La posible formación de San Lorenzo vs. Huracán

Con la ausencia del capitán Hernández en el once, Ayude se inclinaría por una alineación repleta de jóvenes con Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali.

¿Cuándo juegan San Lorenzo vs. Huracán? Hora, TV en vivo y streaming

El clásico por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino comenzará el sábado 30 de agosto a las 14.45 horas en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (cable y Pack Fútbol). En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.

