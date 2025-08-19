San Lorenzo sumó un problema más en medio de la crisis y lo sufre Damián Ayude

Después de la derrota por 2 a 1 contra Platense en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y en medio de una crisis institucional, San Lorenzo sumó un nuevo problema en pocas horas. El mismo tuvo lugar antes del clásico contra Huracán, que tendrá lugar en el Nuevo Gasómetro y se desarrollará el último fin de semana de agosto. Es que Damián Ayude perderá a una pieza clave de su plantel para dicho compromiso y sin dudas es otro golpe duro para el club que no la pasa nada bien.

El posible regreso de Marcelo Moretti a la presidencia de la entidad de Boedo después del escándalo que protagonizó, la chance de que Julio Lopardo deje el club y el pedido de quiebra son tres de las cuestiones que hoy no pasan para nada desapercibidas en el mundo "Azulgrana". Sin embargo, ahora la preocupación pasa por Gastón Hernández, futbolista importante para el DT que no llegará al duelo ante el "Globo" por la lesión que sufrió. Si bien hay opciones para reemplazarlo, lo cierto es que la salida del "Tonga" no será para nada positivo.

Gastón Hernández se lesionó y no juega el clásico San Lorenzo vs. Huracán: los posibles reemplazos

El defensor mendocino, que arrastraba una molestia muscular antes de jugar contra el "Calamar" en Vicente López, salió lesionado después del primer tiempo se realizó los estudios correspondientes y los mismos confirmaron que tuvo un desgarro en el cuádriceps derecho. De esta manera, no jugará ante Instituto de Córdoba el próximo sábado 23 de agosto a las 14.30, mientras que hoy está también descartado para el cruce contra los de Parque Patricios. A su vez, trascendió cuándo sería el regreso a las canchas del futbolista que suma 3 goles en 99 partidos en el club, aunque todo dependerá de su recuperación.

El central nacido en San Rafael volvería recién contra Racing en el Cilindro, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura que se desarrollará el fin de semana del domingo 14 de septiembre. El motivo es que, tras el clásico, habrá 15 días de descanso debido a la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, por lo que tendrá más tiempo para rehabilitarse. Sin embargo, no es un detalle menor que será una baja más que sensible ante el "Globo" y más aún por el presente que viven ambos equipos. En cuanto al posible reemplazo, aparecen Daniel Herrera -ingresó por él contra Platense- y Nery Domínguez, pero la palabra final la tendrá Ayude.

Cuándo se juega el clásico San Lorenzo vs. Huracán por el Clausura

El duelo entre el "Ciclón" y el "Quemero" tendrá lugar el fin de semana del domingo 31 de agosto en el Estadio Pedro Bidegain. El Nuevo Gasómetro abrirá sus puertas para este compromiso correspondiente a la séptima fecha del Clausura que todavía no tiene ni fecha ni horario confirmados, como tampoco la televisación ni el arbitraje. A lo largo de la historia se enfrentaron en 174 oportunidades de las cuales los de Boedo ganaron 83 veces y 45 los de Parque Patricios, mientras que igualaron en las 46 restantes.