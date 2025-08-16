Escándalo en Platense vs. San Lorenzo: la polémica en el final del partido

San Lorenzo perdió 2 a 1 con Platense en Vicente López en un duelo caliente por la quinta fecha del Torneo Clausura que terminó con un escándalo. No fue la única acción por la que hubo quejas durante el encuentro que los de Cristian "Kily" González ganaron para sumar de a tres por primera vez en lo que va del campeonato. Por otro lado, los de Damián Ayude quedaron en la puerta de ser los únicos líderes de la Zona B que hasta el momento lideran con River, que tiene un partido menos.

La situación tuvo lugar antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario del complemento cuando Augusto Lotti conectó a Ignacio Perruzzi en un salto que pudo haber derivado en una expulsión para el hombre del "Calamar", Sin embargo, esto no sucedió y el árbitro ni siquiera lo amonestó. Por supuesto, esto generó la fuerte reacción de todo el banco de suplentes del conjunto de Boedo contra Sebastián Nicolás Martínez, el colegiado en cuestión que también tuvo otros momentos con jugadas polémicas durante el encuentro.

Platense le ganó a San Lorenzo en un partido plagado de escándalos

En principio, Ignacio "Nacho" Vázquez sólo duró 22 minutos en cancha y el dueño de casa se quedó con 10 hombres. Luego de un golpe por parte de Alexis Cuello, su rival reaccionó con una patada que dio lugar a un ida y vuelta entre ambos que obligó a la máxima autoridad en la cancha a amonestar a los dos. Tan sólo algunos minutos después, el propio Vázquez saltó con el codo arriba contra el atacante del "Ciclón" y se ganó la segunda amarilla para irse a las duchas, infracción que derivó en un tiro libre que los de Damián Ayude cambiaron por el gol de Elías Báez para igualar las acciones.

Sin embargo, pasada la primera media hora de partido fue Cuello el que se ganó la segunda tarjeta por un codazo contra Oscar Salomón y así el visitante se quedó con uno menos. Sobre el final del primer tiempo llegó el segundo gol de Platense gracias a Ronaldo Martínez, quien también abrió la cuenta a los 5 de juego. Ahora, el último campeón se recuperó de los cuatro sin triunfos y suma seis unidades producto de esta victoria y tres empates; mientras que San Lorenzo continúa con 8 puntos junto con el "Millonario" de Marcelo Gallardo.

Platense le ganó 2 a 1 a San Lorenzo en Vicente López

Lo que se viene para San Lorenzo y para Platense

Por la sexta fecha, el "Ciclón" recibirá a un golpeado Instituto de Córdoba el próximo sábado 23 de agosto desde las 14.30 en el Nuevo Gasómetro. Por otro lado, el "Calamar" visitará a Independiente en Avellaneda el domingo 24 a partir de las 20.30. A su vez, esperan que se defina cuándo disputarán la séptima jornada del Clausura que tendrá lugar el último fin de semana del mes.