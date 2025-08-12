La antipática medida de San Lorenzo con sus hinchas para el clásico contra Huracán

La medida de San Lorenzo que afecta al hincha: qué pasará en el clásico contra Huracán.

Mientras se prepara para visitar a Platense en Vicente López el próximo sábado por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, en San Lorenzo tuvo lugar una reunión de la dirigencia este lunes con el objetivo de tratar diversas cuestiones en medio de un panorama complicado en lo institucional y lo económico. La Comisión Directiva, presidida provisoriamente por Julio Lopardo, tomó una polémica decisión que afecta directamente a los hinchas para uno de los partidos más importantes del semestre: el clásico frente a Huracán en el Estadio Pedro Bidegain, uno de los más importantes del fútbol argentino, que se disputará a fines de agosto.

Durante la junta que tuvo lugar en el Bajo Flores, los directivos aprobaron la aplicación de un bono extraordinario por un valor de 10.000 pesos para todos los asistentes en el duelo contra el 'Globo' en la séptima jornada del torneo local. Según explicaron, se aplicará tanto a los socios como a los no socios y tendrá como destino exclusivo generar recursos para el área del fútbol juvenil, con el objetivo de modernizar la infraestructura existente.

También aclararon que se contemplarán casos especiales, como los grupos familiares, que tendrán un esquema diferenciado de pago, mientras que, además, prometieron que “llegado el momento” se informará de manera detallada el destino de los fondos recaudados. La medida, si bien fue entendida por algunos, generó fuertes críticas ya que provoca mayores dificultades para asistir a la cancha a los fanáticos, en medio de la crisis económica que atraviesa el país con el Gobierno de Javier Milei.

Sin fecha ni horario confirmado, será el único clásico que el 'Ciclón' dispute de local este año (al menos durante la etapa regular), después del empate ante River Plate en el Monumental y los compromisos que tendrá de forma consecutiva en Avellaneda con Racing e Independiente. Actualmente, el conjunto dirigido técnicamente por Damián Ayude es junto con el 'Millonario' líder de la Zona B, con ocho unidades en cuatro encuentros.

Cuándo se juega el clásico entre San Lorenzo y Huracán por el Torneo Clausura 2025

El 'Ciclón' recibirá al 'Globo' el fin de semana del 30 y 31 de agosto, con horario aún por definirse, por la fecha 7 del certamen local. Antes, los dirigidos por Damián Ayude visitarán a Platense en Vicente López este sábado 16 de agosto a las 14:15 horas, mientras que enfrentarán de local a Instituto de Córdoba el sábado 23 a las 14:30.

San Lorenzo recibirá a Huracán por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

Un titular clave de San Lorenzo no se entrenó y preocupa a Ayude

A pesar de la delicada situación institucional que atraviesa, San Lorenzo goza de un inédito presente en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino: marcha líder de la Zona B junto con River Plate tras cuatro fechas con ocho unidades, producto de dos victorias y dos empates. El próximo sábado 16 de agosto, el 'Ciclón' visitará a Platense en Vicente López para continuar con su buena racha, aunque el entrenador Damián Ayude deberá pensar en algunas variantes en el once titular a causa de las lesiones. Una de ellas es la baja confirmada de Manuel Insaurralde, quien sufrió una fractura de cúbito por la que deberá intervenirse quirúrgicamente; además, otro futbolista que habitualmente va de arranque acusó una molestia y no entrenó este lunes a la par de sus compañeros.

El afectado en cuestión es Ezequiel Cerutti, clave en la victoria frente a Vélez Sarsfield en la última jornada: forzó un error de Lisandro Magallán y asistió a Alexis Cuello para que el delantero convierta el único tanto del encuentro. El 'Pocho' no pudo participar de la práctica por un dolor en su aductor izquierdo y le realizarán estudios para determinar la gravedad de su lesión. De momento, su presencia contra el 'Calamar' en el próximo compromiso para el conjunto de Boedo es una incógnita.