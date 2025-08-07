En San Lorenzo, Ayude patea el tablero para jugar vs. Vélez: los 11 del Ciclón

San Lorenzo recibe a Vélez Sarsfield en el Nuevo Gasómetro este jueves 7 de agosto desde las 19 horas con el arbitraje de Facundo Tello y Damián Ayude ya eligió a los 11 para jugar contra el "Fortín". El DT del "Ciclón" mantuvo algunas incógnitas en las últimas horas teniendo en cuenta la cercanía del partido pero finalmente se decidió y dejó a algunos futbolistas afuera de los titulares. Uno de ellos fue Andrés Vombergar, pero no el único al que el entrenador no usará desde el inicio.

Al delantero de nacionalidad eslovena lo reemplazará Matías Reali en ataque y el joven con pasado en Independiente Rivadavia de Mendoza será una de las caras nuevas que reaparecerán. Después de la eliminación de la Copa Argentina a manos de Tigre, el técnico sabe que no puede perder puntos en el Torneo Clausura si quiere llegar lejos o mismo clasificar a la próxima Copa Libertadores. Para ello y con la mira puesta en el elenco de Liniers, la formación ya está -casi- definida.

El 11 de San Lorenzo para jugar con Vélez con una única duda

Ezequiel Herrera encendió las alarmas en el "Ciclón" después de presentar un cuadro gripal que lo podría dejar afuera de este encuentro contra Vélez. Fabricio López lo reemplazó en la última práctica, por lo que se perfila para estar desde el comienzo aunque no está confirmada su presencia. A su vez, Nicolás Tripichio dejó atrás una sinovitis en la rodilla izquierda y ocupará el lugar de Emmanuel Cecchini, quien jugó en la caída por 1 a 0 ante el "Matador" de Victoria.

De esta manera, la formación del conjunto de Boedo para ir en busca de los tres puntos ante el "Fortín" serían: Orlando Gill; López o Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Tripichio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. Hasta el momento, San Lorenzo acumula cinco unidades producto de un triunfo y dos empates en las primeras tres fechas del Clausura, dos unidades por debajo de River que es el único líder de la Zona B del campeonato.

Matías Reali será titular en San Lorenzo ante Vélez

San Lorenzo vs. Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025: cuándo juegan y cómo ver el partido

El encuentro por la fecha 4 del Torneo Clausura será este jueves 7 de agosto de 2025 a partir de las 19 horas entre el "Ciclón" y el "Fortín" en el Estadio Pedro Bidegain. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El fixture de San Lorenzo en el Clausura 2025