Una vez más, se conoció que el deseo de Marcelo Moretti es volver a su cargo como presidente de San Lorenzo. No es la primera vez que lo dice y, luego de una licencia de tres meses por la investigación que se lleva adelante en la justicia, tiene intenciones de retornar al club. El primer gran problema que afronta esta situación es la frase de Julio Lopardo, actual líder de la Comisión Directiva, que amenazó con irse.

“Si Moretti vuelve renuncio a la CD” confesó Lopardo en diálogo con “San Lorenzo Primero”. El actual presidente, por otro lado, agregó que hay posibilidades de que no sea el único. En este sentido, se espera que haya más renuncias si la el dirigente, que es apuntado de cobrarle una coima a la mamá de un jugador, se vayan de la Comisión Directiva.

La vuelta de Moretti generó, por otro lado, muchas respuestas como por ejemplo la de Martin Cigna que aseguró, también en charla con Radio La Red que "nunca más el secretario si Marcelo Moretti vuelve al club. Tengo una posición tomada. No doy marcha atrás en eso”. Vale decir, por otro lado, que la Asociación del Fútbol Argentino no tuvo una interacción muy fuerte en el tema y que, por el momento, depende de la habilitación de la Justicia que se mantiene en pie.

La alarma que había encendido Tripicchio en San Lorenzo

El lunes, el entrenador no pudo contar con Nicolás Tripicchio, ya que el volante del conjunto de Boedo no pudo trabajar a la par de sus compañeros por una molestia en la rodilla. El ex Guaraní y Defensa y Justicia sufrió un golpe contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en la segunda fecha; pese a que fue de arranque ante River Plate en el Estadio Monumental el fin de semana siguiente, el futbolista se resintió de su dolor y no sumó minutos contra el 'Matador' aunque estaba entre los convocados.

Sin embargo, con el correr de las horas, el futbolista surgido en Vélez fue mejorando y, este miércoles, completó el entrenamiento con total normalidad. De no surgir inconvenientes de última hora, el jugador, de 29 años, estaría desde el inicio en el Nuevo Gasómetro para recibir a los de Guillermo Barros Schelotto.

La formación probable de San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Clausura

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripicchio; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali.

San Lorenzo vs. Vélez por el Clausura 2025: cuándo juegan y cómo ver el partido

El encuentro por la fecha 4 del Torneo Clausura será este jueves 7 de agosto de 2025 desde las 19 horas entre el "Ciclón" y el "Fortín" en el Estadio Pedro Bidegain. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.