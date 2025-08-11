Argentinos Juniors derrotó a Unión por 1 a 1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Alan Lescano, con un jerárquico remate de zurda a los 43 minutos del primer tiempo. Con el triunfo, el “Bicho” sumó su primer triunfo del campeonato y es octavo en la zona A, con cinco unidades, mientras que el elenco de Leonardo Madelón se mantiene séptimo, con misma cantidad de puntos.

En la próxima fecha, el equipo de Nicolás Diez deberá visitar a Huracán, el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 16:15 horas, mientras que el “Tatengue” será visitante de Instituto, el viernes 15 a las 19:00 horas. La primera llegada de peligro del partido llegó a los 26 minutos del primer tiempo y fue para el “Bicho”, con un remate del volante Nicolás Oroz, quien encaró por derecha, enganchó y sacó un zurdazo desde el borde del área, desviado hacia un costado por el arquero Matías Tagliamonte.

El local volvió a llegar a los 35 minutos, con un tiro libre desde el borde izquierdo del área del que se hizo cargo Oroz, cuyo disparo a media altura dio en el poste derecho de Tagliamonte.

Argentinos Juniors abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo, cuando el delantero Diego Porcel metió un centro bajo por el costado derecho para el delantero Tomás Molina, que estaba sobre el primer palo y abrió las piernas para dejar correr la pelota. La misma le llegó al volante Alan Lescano, que remató con mucha calidad, abriendo el pie izquierdo para alejar la pelota del alcance del guardameta del “Tatengue” y poner el 1-0.

Ya en la segunda mitad, a los 10 minutos y tras una buena jugada colectiva, el lateral Sebastián Prieto levantó un centro al segundo palo desde el costado izquierdo, que fue cabeceado por Molina a las manos del arquero visitante. El equipo santafesino tuvo su primera llegada de riesgo a los 24 minutos, con un tiro libre del carrilero Mateo Del Blanco que asistió al volante Mauricio Martínez, quien anticipó al primer palo y cabeceó, pero su tiro salió a las manos del arquero Diego Rodríguez.

