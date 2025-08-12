Chau River: fue campeón, Gallardo lo borró y ahora se va por 3.5 millones de dólares

Chau River: un campeón y borrado por Gallardo se va por 3.5 millones de dólares

Un futbolista que Marcelo Gallardo "borró" del plantel de River Plate antes del inicio del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino se irá a un equipo del exterior que está a un paso de concretar su arribo. Ya sin lugar en el "Millonario" después de sumar muy pocos minutos en la cancha, Santiago Simón no seguiría en el club. El futuro del volante surgido de las inferiores se definirá en las próximas horas y en Núñez están a la espera del posible acuerdo para su desvinculación.

El conjunto que lo busca ya culminado el mercado de pases en nuestro país es Toluca de México y la oferta -mejorada a la presentada en primera instancia- fue de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase. De esta manera, restará la firma pero ya se avanzó para sellar el nuevo vínculo con el joven que alguna vez jugó como lateral de la mano de Martín Demichelis. A su vez, se espera que otro de los jugadores que el "Muñeco" no tendrá en cuenta también salga de la institución a la brevedad.

Santiago Simón deja River y jugará en Toluca de México

El volante que además ganó cinco títulos está a un paso de concretar su salida. Según trascendió, el club mexicano contará con la obligación de compra de otro 25% del pase por objetivos a cumplir y el contrato será por tres temporadas. Así, el "Millonario" tendrá una nueva baja en el plantel más allá de que Gallardo ni siquiera lo tuvo en consideración en el reinicio de la temporada. En cuanto a su presencia en el verde césped, con la llegada de distintos refuerzos en el mediocampo y sus flojos rendimientos en varios encuentros perdió rodaje y fue marginado del resto, aunque hasta este martes 12 de agosto se presentó a entrenar en el River Camp.

Los números de Simón en River

Partidos jugados : 146.

: 146. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Liga Profesional 2021 y 2023, Trofeo de Campeones 2021 y 2023, Supercopa Argentina 2024.

Santiago Simón se va de River al Toluca de México

Matías Rojas, a un paso de volver a jugar en la MLS

El mediocampista nacido en Asunción que marcó un gol en ocho partidos disputados con la "Banda Roja" está a la espera de una oferta formal por parte del Portland Timbers de la Major League Soccer que ya abrió conversaciones para llevárselo, según informó Germán García Grova, periodista de TyC Sports. Dicho elenco, que en la Conferencia Oeste ocupa el sexto puesto en la tabla de posiciones, tiene en carpeta al exhombre del Inter Miami que no está en los planes del "Muñeco". Si bien su vínculo se extiende hasta diciembre, hay serias chances de que su salida se lleve a cabo a la brevedad.

Cuáles son los borrados por Gallardo que quedan en River

Quiénes esperan para saber dónde continuarán su carrera tras su paso por el "Millonario" y la terminante decisión del "Muñeco" son Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Federico Gattoni. Los tres futbolistas tienen contrato hasta diciembre, por lo que si no aparecen ofertas concretas por ellos quedarán en condición de libre para el mercado de pases venideros. En el caso del defensor con pasado en San Lorenzo, cumplirá el préstamo por un año y medio que comenzó a mediados del 2024 para luego retornar al Sevilla de España.