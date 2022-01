Como en 'Mi pobre angelito': el micro de River salió de la concentración pero se olvidó a un jugador

Un jugador de River se retrasó en la salida de la concentración, lo dejaron solo y el micro se fue sin él.

River Plate se prepara en San Martín de Los Andes para comenzar el 2022 con todo. En el camino tendrá el torneo local, la Copa Argentina y la Libertadores y Marcelo Gallardo planifica todo para encararlos de la mejor manera. Sin embargo, al DT del "Millonario" se le escapó un detalle en plena concentración. Santiago Simón, uno de los mejores del semestre en su equipo, se retrasó en la salida hacia el entrenamiento y el micro arrancó sin él arriba.

Simón, de 19 años, debutó en la primera de la "Banda" en noviembre de 2020 y a partir de ese momento no tuvo mucho rodaje. Su mejor cara la mostró durante el 2021 jugando un total de 23 partidos y brindando 4 asistencias. Fue uno de los socios perfectos de Julián Álvarez para que sea el goleador del campeonato y esto le valió el llamado de Lionel Scaloni para sumarse a la Selección Argentina en la última convocatoria, aunque posteriormente no entró.

Increíblemente, el micro que llevaba a los jugadores de River Plate del hotel al entrenamiento salió sin la joven promesa. Al parecer, no lo esperaron y se vio obligado a viajar en otro medio de transporte, a pesar de que la distancia no es larga. Una camioneta de la policía local llegó al lugar para levantar al volante y alcanzarlo al lugar donde sus compañeros ya practicaban.

Cabe destacar, que Santiago Simón fue uno de los que renovó su contrato con el "Millonario" hasta el mes de diciembre de 2024. El pasado domingo 9 de enero junto a Jonatan Maidana, David Martínez, Paulo Díaz y Felipe Peña Biafore estuvo presente en el Estadio Monumental para sellar su vínculo por dos años más en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Se filtraron chats que comprometen a Angileri

"Me enteré que Milton (Casco) va a jugar por mí. Voy a ser suplente", escribió Fabrizio Angileri. "Y amigo, que es un perro. Que querés que te diga", lanzó. "Y bueno que querés que haga, es decisión de Marcelo", sostuvo su amigo. "Y si amigo pero no podés. O sea, un tipo que sin ofender está retiradísimo ya en los entrenamientos no hace nada. Se la pasa jodiendo y parece que entrena al 30%", aseguró sobre su compañero en el chat de Instagram.

Por último, disparó contra Marcelo Gallardo sobre su decisión: "No entiendo lo de Marcelo, sinceramente ya es un viejo choto Milton. Que se vaya a jugar a Arabia no se. Pero que no me rompan las pelotas", concluyó. Claro que, no está del todo confirmado que sean reales, pero, también es cierto que cuando se afianzó en el puesto de lateral izquierdo dejó a Casco de lado. Luego de la última lesión que sufrió, perdió el lugar en el primer equipo.