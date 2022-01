Se filtraron chats que comprometen a Angileri: "No me rompan las pelotas"

Se filtraron chats de Fabrizio Angileri en el que disparó contra Marcelo Gallardo y un compañero de River.

El futuro de Fabrizio Angileri en River Plate es cada día más incierto. El lateral izquierdo, que todavía pertenece al "Millonario", no renovó su contrato, por lo que la dirigencia decidió que no viaje a la pretemporada a San Martín de Los Andes. Mientras en Núñez aguardan por la firma del defensor, cerró su cuenta de Instagram y se filtró un chat con su amigo, en el que disparó contra Marcelo Gallardo y fue contundente con un compañero.

La directiva trajo polémica por demás en todo el mundo futbolero. Desde River no quieren que se vayan más jugadores libres, por lo que, tendrán que solucionar su situación antes de que arranque la competencia. Aún se desconocer cuál será la decisión del deportista que en la última temporada el DT tuvo en consideración, pero que no tuvo mucho rodaje a raíz de las lesiones.

"Me enteré que Milton (Casco) va a jugar por mí. Voy a ser suplente", escribió Angileri. "Y amigo, que es un perro. Que querés que te diga", lanzó. "Y bueno que querés que haga, es decisión de Marcelo", sostuvo su amigo. "Y si amigo pero no podés. O sea, un tipo que sin ofender está retiradísimo ya en los entrenamientos no hace nada. Se la pasa jodiendo y parece que entrena al 30%", aseguró sobre su compañero en el chat de Instagram.

Por último, disparó contra Marcelo Gallardo sobre su decisión: "No entiendo lo de Marcelo, sinceramente ya es un viejo choto Milton. Que se vaya a jugar a Arabia no se. Pero que no me rompan las pelotas", concluyó. Claro que, no está del todo confirmado que sean reales, pero, también es cierto que cuando se afianzó en el puesto de lateral izquierdo dejó a Casco de lado. Luego de la última lesión que sufrió, perdió el lugar en el primer equipo.

La posibilidad de ir a Boca

En las últimas horas del martes 11 de enero, surgió la posibilidad de que Fabrizio Angileri continúe su carrera en Boca Juniors. Sólo es un rumor que se hizo muy fuerte en Twitter debido al presente que atraviesa el jugador. No entrena con el primer equipo en San Martín de Los Andes por decisión de la dirigencia y, si no renueva su vínculo, seguramente quedará libre.

Se entrenó con normalidad en Ezeiza

Más allá de que no viajaron con el resto del plantel, Angileri y Benjamín Rollheiser comenzaron la pretemporada por su parte. Los jugadores que no tienen lugar junto a sus compañeros se entrenaron solos en el predio de Ezeiza. Mientras tanto, desde las autoridades del "Millonario" esperan que los futbolistas lleguen a un acuerdo para que sean parte del equipo en el próximo campeonato.