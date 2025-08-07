Sorpresa en River: Marcelo Gallardo hace 5 cambios en la lista de la Copa Libertadores

Sorpresa en River: Gallardo hace 5 cambios en la lista de la Copa Libertadores

De la mano de Marcelo Gallardo, River Plate afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay y el "Muñeco" ya comenzó a trabajar pensando en esta serie trascendental. El próximo jueves 14 de agosto desde las 21.30 será visitante en Asunción y una semana después lo recibirá en el Estadio Monumental, con el objetivo de avanzar a cuartos de final. Para dicho cotejo y lo que se viene, el DT más ganador de la historia del club realizó cinco cambios con respecto a la lista que presentó antes del comienzo del torneo.

Ante las distintas bajas que tuvo y los que no estarán en consideración a partir de este semestre, habrá modificaciones claves e ingresos de recientes incorporaciones como es el caso de Juanfer Quintero y Maximiliano Salas, dos de las nuevas figuras. A su vez, también entrarán Matías Galarza Fonda, Juan Carlos Portillo y el uruguayo Sebastián Boselli en lugar de otros tres. Un detalle no menor es que tres futbolistas siguen en la nómina más allá de que ya no están en el "Millonario", además de un lesionado que todavía se recupera y otros tres que se perfilaban para estar quedaron afuera.

Los 5 cambios en la lista de buena fe de River para la Copa Libertadores

A pesar de que no estará en la ida por la lesión y está en duda para jugar la vuelta, Salas es parte de la nómina oficial del "Millonario" ocupando el lugar de Matías Rojas y vestirá la camiseta 7. Por otro lado, Quintero se calzará la 10 que usó Manuel Lanzini, Portillo reemplazará a Matías Kranevitter y Galarza Fonda al chileno Gonzalo Tapia. Una de las novedades es la del uruguayo Boselli que será el reemplazo de Leandro González Pirez y hasta puede sumar minutos. Con Lucas Martínez Quarta lesionado, el zaguero es el primer cambio en caso de que Germán Pezzella o Paulo Díaz no estén a disposición, por lo que tiene serias chances de jugar.

Los que no jugarán al menos esta serie y podrían estar recién en cuartos de final -en caso de que River no sume a otros refuerzos que los "tapen"- son Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Alex Woiski, quien recientemente debutó en la Reserva. Sin embargo, se mantuvieron otros jugadores que ya no podrán jugar para el "Millonario" los octavos como lo son Franco Mastantuono (a partir del 14 de agosto será parte del Real Madrid), Rodrigo Aliendro (Vélez Sarsfield) y Lucas Lavagnino (a préstamo en Independiente).

Sebastián Boselli será uno de los nuevos nombres en la Copa Libertadores para River

Los dorsales de River para los octavos de final de la Libertadores