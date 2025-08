Quiénes son los jugadores prescindibles de River para Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

River se encuentra frente a un momento clave del año, donde comienza a definir su futuro en las competiciones que afronta, con la expectativa de dejar atrás el mal sabor de boca que le dejó la primera mitad de este 2025, donde perdió la Supercopa Internacional frente a Talleres y quedó afuera del Apertura contra Platense, lo que le impidió hasta ahora obtener algún título. Esto llevó al entrenador del "Millonario", Marcelo Gallardo, dar un fuerte golpe de timón, donde decidió incorporar varios jugadores y buscarle salida a otros futbolistas por bajo rendimiento.

De esta manera, fue que el elenco de Núñez salió con la billetera fuerte a buscar futbolistas tras la venta multimillonaria de Franco Mastantuono al Real Madrid, en donde eligió llevarse por la clásula de salida a Maximiliano Salas de Racing. Junto a él, la otra gran llegada de este mercado de pases es el regreso de Juan Fernando Quintero, después de medio año en el América de Cali y en plena vigencia. En paralelo, hubo jugadores que abandonaron el club y otros que se encuentran apartados en la consideración del técnico, por lo cual su futuro es incierto.

Estos son los jugadores prescindibles de River para Marcelo Gallardo

Manu Lanzini y Matías Kranevitter, dos de los jugadores prescindibles.

Los jugadores Matías Rojas, Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Federico Gattoni vienen trabajando a contraturno y en los últimos días no compartieron ni siquiera los ejercicios físicos que en cada comienzo de entrenamiento realizaban junto con el grupo para quedarse solos una vez que los demás empezaban a trabajar con pelota. Esto no hace más que hacer crecer los rumores de salida de estos cuatro nombres, que por distintas razones no lograron afianzarse con la camiseta de la banda.

Federico Gattoni no logró afianzarse en River.

Además, en la página oficial del club estos futbolistas aparecen sin número, ya que el 7 que llevaba Rojas hoy lo tiene Maximiliano Salas, el 10 que llevaba Lanzini tras su regreso a la institución proveniente del West Ham pasó a manos de Juanfer Quintero, el 5 que portaba el "Tucu" Kranevitter, campeón de la Libertadores en 2015, lo va a estrenar en breve Juan Carlos Portillo, recién llegada de Talleres de Córdoba, en tanto que el 2 con el que jugó el ex San Lorenzo Gattoni este año en Copa Argentina por el momento está vacante.

Matías Rojas, otro de los jugadores sin lugar.

A dónde pueden ir los jugadores prescindibles por Marcelo Gallardo

Por el lado de Lanzini, el volante creativo evalúa el interés de Estudiantes de La Plata y la Universidad Católica de Chile aunque su deseo es encontrar un destino en la MLS. En cuanto a Kranevitter también busca un equipo en el exterior tras desechar un sondeo de Belgrano de Córdoba. Por último, Rojas y Gattoni se quedarían hasta diciembre pase lo que pase en River, y en el verano definirían donde continuar su carrera.