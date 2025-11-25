Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el martes 25 noviembre

Empieza una nueva semana laboral y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este martes 25 de noviembre en Buenos Aires y alrededores. Este martes, el cielo estará solo algo nublado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 29.

El miércoles 26, de acuerdo al SMN, se elevará un poco más la temperatura y continuará el clima veraniego: las térmicas se encontrarán entre los 20 grados de mínima y los 31 grados de máxima, mientras que el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

¿Se queda el calor o vuelven las lluvias?: cómo serán los últimos días de noviembre

El Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipó las condiciones climáticas que presentarán en los últimos días de noviembre 2025. Con la llegada del fenómeno de La Niña, entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, la mayor parte de la zona Pampeana y la región del Litoral continuarán presentando precipitaciones por debajo de los promedios normales.

"Este comportamiento puede favorecer una lenta normalización en sectores donde el exceso hídrico predominó en los meses previos. En gran parte de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la saturación de suelos, la disminución de las precipitaciones permitiría aliviar gradualmente las condiciones de anegamiento, especialmente en áreas bajas o con drenaje deficiente", explicaron desde el sitio especializado Meteored.

Mientras que para el centro del centro y este del territorio se prevé un escenario más seco. En detalle, la posibilidad de lluvias frecuentes se concentrarán en localidades de Salta, Jujuy, Tucumán o Catamarca.

Respecto a las temperaturas por regiones del país, el pronóstico prevé lo siguiente: