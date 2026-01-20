Selección Argentina vs. España: quién ganó más títulos en la historia del fútbol

Lionel Messi y Andrés Iniesta, símbolos de las selecciones.

La Selección Argentina y la de España se enfrentarán en marzo por una nueva edición de la Finalissima, competencia que enfrenta al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa. Y que tendrá nuevamente la presencia del equipo de Lionel Scaloni, que viene de ganar la última edición en 2022, cuando le ganó a Italia por 3 a 0, en un encuentro que se jugó en el estadio Wembley y sirvió de preparación al mundial.

Tanto los ibéricos como los sudamericanos son dos selecciones con mucha historia y gloria. Ambos saben lo que es ganar la Copa del Mundo. Y consiguieron en varias ocasiones dominar en un confederación. Del lado de España han surgido nombres de la talla de Raúl González, Emilio Butragueño, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, mientras del lado albiceleste están Diego Maradona y Lionel Messi, junto a otros nombres pesado como Mario Alberto Kempes, Daniel Passarella y Ubaldo Fillol, entre otros.

Quién ganó más títulos entre la Selección Argentina y España

Selección Argentina: 23 títulos oficiales

Mundial de Fútbol (3): 1978, 1986 y 2022

Copa América (16): 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024

Campeonato Panamericano de Fútbol (1): 1960

Copa Confederaciones (1): 1992

Copa Campeones Conmebol-UEFA: 1993 y 2022

Di María, Messi y Otamendi celebran la Copa América 2024, el último título albiceleste.

Selección de España: 6 títulos oficiales

Mundial de Fútbol (1): 2010

Eurocopa (4): 1964, 2008, 2012, 2024

Liga de las Naciones de la UEFA (1): 1969

España campeón de la Eurocopa 2024, el último título del seleccionado.

Cuándo se juega la Finalissima

El encuentro entre Argentina y España por la Finalissima se llevará a cabo el viernes 27 de marzo de este año, a las 15 (horario argentino), en el estadio Icónico de Lusail de Qatar, el mismo en el que la albiceleste se consagró campeona del mundo el 18 de diciembre de 2022. Será la tercera vez que el combinado albiceleste dispute esta competencia, después de vencer a Dinamarca en 1993 y a Italia en 2022.

El historial entre Argentina y España tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos empates. La particularidad es que 13 de esos encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial, que fue un cruce por el mundial de 1966, donde el conjunto albiceleste se llevó el triunfo por 2 a 1, con un doblete de Luis Artime (Pirri empató transitoriamente para los ibéricos). En ese mundial luego la Selección quedó afuera en cuartos de final ante Inglaterra, mientras que el último antecedente de españoles y argentinos fue el 1-6 del equipo de Jorge Sampaoli en un amistoso previo a Rusia 2018.