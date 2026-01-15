Messi sumará su sexto Mundial en 2026.

El 16 de junio del 2006, Lionel Messi tuvo su debut mundialista al reemplazar a Maxi Rodríguez de cara a los últimos 15 minutos del encuentro con Serbia y Montenegro por la segunda fecha de la fase de grupos de Alemania 2006. A pesar del poco tiempo que tuvo en cancha, el joven rosarino se fue del Veltins-Arena con un gol y una asistencia en el 6-0, aunque lamentablemente no volvió a anotar en aquella Copa del Mundo.

Desde entonces, han pasado casi veinte años y el capitán de la Selección Argentina ya ha cumplido su sueño de consagrarse en la cita máxima en Qatar 2022, además de que ganó las últimas dos ediciones de la Copa América y la Finalissima del 2022. Sin dudas, el Mundial 2026 será la última presentación de Messi en la Copa del Mundo, por lo que Adidas ha decidido celebrar los veinte años de aquel debut del Diez.

Este martes se hizo oficial que la marca alemana relanzará la legendaria camiseta que vistió la “Albiceleste” en Alemania 2006, con ese diseño que para muchos fanáticos es de los más bellos que ha usado el conjunto nacional. Puesto que se trata de un homenaje al campeón del mundo, la casaca de colección saldrá a la venta con el dorsal 19 que usó el rosarino en aquella edición, en la que el 10 todavía le pertenecía a Juan Román Riquelme.

De acuerdo con Noticias Argentinas, la intención de esta línea es conectar a las nuevas generaciones que vieron campeón a Messi en Qatar 2022 con los orígenes que tuvo el astro en aquel campeonato disputado en tierras germanas. De ahí que el diseño conserve la misma estética que en Alemania 2006 no solo con el 19, sino también con la presencia de solamente dos estrellas sobre el escudo de la AFA.

Ahora bien, la colección irá más allá de la camiseta de Messi, puesto que traerá toda aquella indumentaria utilizada por Argentina en Alemania. De hecho, los productos ya figuran en la tienda virtual de Adidas, desde donde los usuarios podrán realizar la compra de manera directa y recibir el envío vía correo, aunque también estará disponible en tiendas físicas.

Estas son las prendas que volvieron al mercado.

Los precios de la colección de Alemania 2006

El sitio de Adidas ya ha hecho públicos los precios de la indumentaria de colección de la Selección Argentina, que ya están disponibles para la compra en la tienda virtual, con la opción de tener la camiseta de Lionel Messi o simplemente la versión sin nombre ni dorsal. A continuación, los precios que se detallan en la tienda: