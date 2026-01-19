Mbappé pide a la afición que apoye a Vinícius Jr. ante las dificultades del Real Madrid

Fútbol - UEFA Champions League - Liverpool v Real Madrid - Anfield, Liverpool, Reino Unido - 4 de noviembre de 2025 Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham del Real Madrid antes del partido

‍Kylian Mbappé ha pedido a los aficionados del Real Madrid que no señale a Vinícius Jr por los males del club, insistiendo en que la culpa de la mala ‍racha recae en todo el equipo.

El ⁠delantero francés hizo un llamamiento a la unidad antes del partido de Liga de Campeones del Real Madrid en casa ante el Mónaco el martes, después de que las tensiones en el Santiago Bernabéu llegaran a un punto de ebullición durante la victoria del sábado por 2-0 en LaLiga ante el Levante.

"Entiendo perfectamente los pitos, pero si lo hacen tienen que pitar a toda la plantilla, no solo a unos jugadores. Lo hacemos mal todos los jugadores", dijo Mbappé en rueda de prensa el lunes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No es la culpa de Vini Jr. (si no jugamos bien). Es ‌culpa de toda la plantilla".

"Es la única cosa que tengo que decir ⁠al madridismo. Que pite a toda la plantilla y ⁠lo tenemos que hacer. Es nuestro trabajo y tenemos que cambiar la situación. La culpa es de todos".

A pesar de la victoria del sábado en LaLiga, que permitió al Real Madrid, ‍segundo clasificado, quedarse a un punto del Barcelona, que perdió el domingo en el campo de la Real Sociedad, la frustración se desbordó en ⁠el Bernabéu, con los aficionados dirigiendo su ira ‌contra varios jugadores, entre ellos Vinícius.

El extremo brasileño fue abucheado durante todo el partido y especialmente durante el anuncio de la alineación inicial, con fuertes abucheos resonando en el estadio.

La agitación sigue a un periodo turbulento para el 14 veces campeón de Europa. Su derrota ante el Barça en la final de la Supercopa de España este mes, unida a ‌la sorprendente ‌eliminación por 3-2 en la Copa del Rey a manos del Albacete, equipo de segunda división, ha desilusionado a los aficionados.

LA DESTITUCIÓN DE ALONSO AVIVA LA TENSIÓN

La destitución del entrenador Xabi Alonso la semana pasada, a los siete meses de su mandato, ha avivado aún más la tensión.

Las informaciones de discordia interna, incluidos ​enfrentamientos entre el entrenador y Vinícius, ensombrecen la campaña del Real Madrid y la salida de Alonso.

Las escenas del sábado mostraron una imagen de tensión y vulnerabilidad, con un Vinícius visiblemente emocionado sentado en las escaleras que conducen al terreno de juego, claramente afectado tras escuchar los abucheos durante el anuncio de la alineación.

Mbappé, a quien se vio consolando al extremo de 23 años antes del partido, subrayó la importancia de proporcionar un entorno de apoyo a Vinícius.

"Vini Jr., como tú y ‍todo el mundo, es un humano", dijo Mbappé.

"Es un hombre increíble. Tengo la suerte de conocerlo, le tengo mucho cariño (...) Todos los jugadores de la plantilla y el club están con él siempre. Vamos a protegerlo para que nos dé su mejor versión, porque cuando está en su máximo nivel es uno de los mejores del mundo".

"La única cosa que sí es mi responsabilidad ​es cuidarle, protegerle y hacer todo para que se sienta bien y feliz. Cuando Vini es feliz, es un jugador completamente diferente".

La visita del Levante al Bernabéu dio tres puntos a los blancos, pero ​el tenso ambiente subrayó el duradero impacto de las recientes decepciones.

El Real Madrid tiene la oportunidad de acercarse a la clasificación para octavos de final de la Liga ⁠de Campeones con una victoria sobre el Mónaco el martes que podría ser clave para que Arbeloa reencuentre su ritmo y anime a los aficionados a ofrecer el respaldo unido que el equipo necesita.

Con información de Reuters