Julián Escuder (Pluspetrol) y Lisandro Deleonardis (IVM/YPF) durante la firma del acuerdo.

Una alianza estratégica para el futuro de Vaca Muerta

Pluspetrol formalizó su incorporación al Instituto Vaca Muerta (IVM) como socio fundador, reafirmando su compromiso con el desarrollo de talento local en la industria energética. El convenio fue firmado por Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, y Lisandro Deleonardis, presidente del IVM y vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de YPF.

El IVM es una iniciativa impulsada por YPF junto al Gobierno de Neuquén, que tiene como objetivo capacitar a miles de trabajadores y trabajadoras en competencias clave para la operación eficiente y segura de los yacimientos no convencionales. Con la incorporación de Pluspetrol, el instituto suma respaldo financiero y técnico para consolidarse como referencia en formación especializada.

Autoridades y equipos de YPF y Pluspetrol en el marco del acuerdo con el Instituto Vaca Muerta.

Formación técnica con foco en el Upstream

El programa educativo está diseñado en conjunto con empresas del sector para cubrir las necesidades reales de la industria. Se dictarán formaciones en ocho áreas fundamentales: perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, tratamiento de agua y crudo, y tratamiento de gas.

Los cursos tendrán una duración de cuatro meses, con más de 300 horas de capacitación que incluirán simuladores, laboratorios de última generación y prácticas reales en el pozo escuela de Río Neuquén. El modelo busca formar perfiles operativos listos para insertarse rápidamente en el mercado laboral de Vaca Muerta.

Compromiso compartido con la educación y el desarrollo

Durante el acto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, subrayó la importancia del IVM:

“Es un centro de excelencia que potenciará la competitividad de Vaca Muerta y generará oportunidades reales de empleo calificado para miles de personas”.

Por su parte, Julián Escuder afirmó que la compañía mantiene desde hace más de 45 años un fuerte vínculo con la provincia de Neuquén:

“Esta inversión ratifica nuestra convicción de que el desarrollo energético de la Argentina también se construye desde la educación técnica y la cooperación institucional”.