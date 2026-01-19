Motosierra en Santa Cruz: ATE denunció "despidos encubiertos" en el Municipio de Río Gallegos

En un contexto de profunda crisis social, económica y laboral en Santa Cruz desatada por las medidas del gobernador Claudio Vidal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) provincial denunció "despidos encubiertos" de trabajadores del Municipio de Río Gallegos, realizados por el intendente Pablo Grasso bajo las figuras de "finalización de contrato" o la estigmatización como "ñoquis".

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio remarcó que las cesantías "no son administrativas ni técnicas, sino políticas", y responsabilizó directamente a la gestión de Grasso por adoptar "las mismas recetas de ajuste, exclusión y crueldad social que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei".

Desde el sindicato sostuvieron que la decisión no solo deja a familias sin sustento, sino que también debilita áreas esenciales del Estado, afecta la prestación de servicios públicos y profundiza la precarización laboral. "Atacar los puestos de trabajo es atacar directamente al pueblo", advirtieron.

En el mismo sentido, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, utilizó sus redes sociales para reforzar el reclamo gremial. "Nos solidarizamos con los despedidos de la Municipalidad y exigimos su reincorporación", expuso. Desde el gremio exigieron el cese inmediato de los despidos y la reincorporación de todos los trabajadores, reiterando su rechazo a cualquier política que, a su entender, "descargue el peso de la crisis sobre quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado y las políticas públicas en el territorio".

Municipales de una localidad de Santa Cruz realizan un paro por el pago incompleto de salarios

La semana pasada, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Turbio realizó una medida de fuerza en rechazo al pago incompleto de los haberes correspondientes a diciembre de 2025 y la falta de respuesta a la paritaria salarial por parte del intendente Darío Menna. La decisión gremial se dio luego de que el Ejecutivo Municipal informara, mediante la Nota de Intendencia N.º 007/2026, que los sueldos no serían abonados en su totalidad a todos los trabajadores en la misma fecha.

Según detalla el comunicado oficial, el personal que percibe sus haberes a través del Banco Santa Cruz cobrará el 100% del salario, aunque con utilización del descubierto bancario. En tanto, los trabajadores que cobran mediante el Banco de la Nación Argentina recibirán solo el 90%, quedando el 10% restante sujeto a pago hasta el 20 de enero, plazo establecido como fecha límite por el municipio.

De acuerdo a lo detallado por el medio El Diario Nuevo Día, desde la administración de Menna argumentaron que la situación responde a las condiciones económicas actuales y a la disponibilidad de fondos en las arcas municipales. Sin embargo, los empleados no pueden esperar y sufren las medidas establecidas por el gobierno de Milei y la réplica del gobernador Vidal.