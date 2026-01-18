El conflicto entre el gobierno de Claudio Vidal y los docentes para no tener fin. El Ministerio de Trabajo provincial aplicó una multa millonaria a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) por haber incumplido la conciliación obligatoria dictada durante el conflicto salarial de julio de 2025. La sanción supera los 126 millones de pesos y fue rechazada por el gremio, que anticipó que apelará la resolución.

La decisión responde al paro docente de 48 horas llevado a cabo los días 7 y 8 de julio de 2025, período en el cual regía la conciliación obligatoria dictada por las autoridades. Según el Ministerio que conduce Ezequiel Verbes, dicha medida de fuerza interrumpió el ciclo lectivo en toda la provincia, incumpliendo así con el marco normativo vigente

Según el medio El Nuevo Día, la cartera detalló en el documento que el universo total de docentes en la provincia asciende a 14.022, aunque el promedio de quienes habrían adherido a la medida de fuerza durante esas jornadas fue estimado en poco más de 8.000 trabajadores. Con ese cálculo, la sanción máxima podría haber alcanzado los 14 mil millones de pesos.

A ooco más de un mes para el inicio de clases, desde ADOSAC cuestionaron con dureza la decisión y adelantaron que recurrirán a la vía judicial. “Nuestros abogados están preparando las presentaciones legales correspondientes para apelar esta injusta resolución”, manifestaron desde la conducción sindical de acuerdo a lo explicado por Info Gremiales.

En el momento en el que se dispuso la medida de fuerza, los representantes gremiales señalaron que en la reunión paritaria del 4 de julio del año pasado, el la administración de Vidal no realizó ninguna propuesta salarial que permita recomponer el poder adquisitivo docente y remarcaron que eso representaba una violación al acta firmada el 28 de marzo de ese año, que establecía la continuidad de la paritaria abierta con una cláusula de revisión.

Docentes de Santa Cruz apuntan contra la multa y las medidas de Vidal: "Aplicación ilegítima"

A través de un comunicado, la Comisión Directiva Provincial de ADOSAC señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno provincial “impactan directamente en el salario de los trabajadores y en los aportes que sostienen el funcionamiento de la organización sindical”.

“La decisión del Gobierno provincial sanciona el ejercicio del derecho constitucional a huelga y limita la posibilidad de reclamar por mejoras salariales, estabilidad laboral y condiciones dignas en el sistema educativo”, añadieron.

Además, advirtieron que el gobernador Vidal incumple “en materia educativa, como el presupuesto para el sector, la situación laboral de los trabajadores y los cambios en el régimen de licencias” y recordaron que harán las presentaciones legales para pedir la “nulidad de la multa, al considerar que su aplicación es ilegítima y profundiza el conflicto”.

A lo largo de 2025, el gremio docente obtuvo un aumento del sueldo básico de 45,75%, casi 13 puntos por encima del 32,9% de inflación que arrojó el IPC Patagonia, que mide el INDEC. Ese incremento llevó el salario de un docente ingresante a 1.217.000 pesos.

No obstante, debido a los elevados costos de vida en Santa Cruz, Adosac no toma como referencia la canasta básica del INDEC, sino la que elabora la Universidad San Juan Bosco, que en su informe de noviembre ubicó esa variable en 1.630.000 pesos.