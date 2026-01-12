Docentes denunciaron un brutal ajuste salarial por parte de Vidal: "Totalmente perverso"

Trabajadores afiliados a la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunciaron públicamente que el gobernador Claudio Vidal volvió a realizar descuentos a los salarios, pese a haber prometido "poner a la educación en primer lugar". Desde el sindicato advirtieron que esto es "un claro mensaje de su orientación política", ya que “la docencia espera una paritaria con respuestas desde julio y sólo recibió despidos, descuentos y achique”.

La organización gremial detalló que “el primer descuento, calificado como criminal por los montos exorbitantes que aplicó el CPE, fue ejecutado en el mes de las Fiestas”, y remarcó que la segunda rebaja llegó en medio de las vacaciones, que fue calificado como "un acto totalmente perverso”.

Desde ADOSAC sostuvieron que, mientras el mandatario provincial "castiga a la docencia", "no le toca un peso" al presidente Javier Milei ni a las mineras. “El Gobierno Nacional presenta un proyecto de presupuesto que recorta fondos coparticipables a Santa Cruz y el gobernador no solo se queda en silencio obediente, sino que envía a sus legisladores a votar a favor de este desfinanciamiento”, cuestionaron los maestros santacruceños.

En tanto, señalaron que “el bolsillo docente financia el incremento de la pauta publicitaria del vicegobernador o el nombramiento de vocales en el Tribunal de Justicia” por decisión del gobernador Vidal. Desde la entidad sindical advirtieron que “sin un plan de recuperación salarial, sin la devolución de los días descontados y sin todos los puestos de trabajo, no va a comenzar el ciclo lectivo 2026 en Santa Cruz”.

Municipales de Santa Cruz empiezan el año con un paro por 72 horas: presionan a Vidal por recomposición salarial

Tras un fin de año atravesado por reiteradas medidas de fuerza, el conflicto entre el Ejecutivo municipal de Caleta Olivia y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO) sigue sin resolverse. El gremio realizó un paro total de actividades por 72 horas, que se extendió desde la 0 del miércoles 7 hasta las 24 del viernes 9 de enero.

La medida fue resuelta por la Comisión Directiva, el cuerpo de delegados y la mesa de negociación del sindicato, luego de confirmar que no hubo avances concretos en los reclamos que se sostienen desde hace varios meses. De esta manera, el nuevo paro se suma a los ya realizados en diciembre: uno de 96 y otro de 120 horas, ambos sin respuestas de fondo por parte del intendente Pablo Carrizo y el gobernador Vidal.

En medio de la crisis económica desatada por las medidas del presidente Javier Milei y el mandatario provincial, desde el SOEMCO advirtieron que siguen los incumplimientos salariales acordados y esto impacta en los ingresos de los trabajadores municipales. "Hay compromisos asumidos que no se están cumpliendo y eso impacta de lleno en el salario de los trabajadores", señalaron desde el gremio en declaraciones para El Diario Nuevo Día al fundamentar la medida de fuerza.

También existen dos reclamos que resultan clave para las familias: en primer lugar, la falta de reapertura de la negociación paritaria, vencida desde el año pasado; mientras que el sindicato advirtió sobre problemas en la prestación de la ART y reclamó una intervención urgente para normalizar el acceso a la obra social.

Hace algunas semanas, el delegado del sector Telefónica, Omar Khron, apuntó que el reclamo principal es el incumplimiento del acta firmada el 12 de agosto, que establecía una recomposición salarial para todos los trabajadores municipales. "No vamos a doblegarnos ante un reclamo que es justo. Quien está en falta es el Ejecutivo, no los trabajadores", afirmó el dirigente gremial.

Además, responsabilizó a la administración de Vidal por la situación. "Santa Cruz es una de las provincias más ricas del país y, sin embargo, seguimos viviendo así. Nos condicionan políticamente, no reclaman lo que corresponde y después el costo lo pagamos los trabajadores", criticó.