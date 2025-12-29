El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, cargó este lunes contra el gobernador Claudio Vidal al señalar que desde la entidad solicitaron "que se declare la emergencia pyme y comercial" en la provincia, pero que hasta el momento no hubo ninguna respuesta o medida para hacerle frente al contexto de crisis.

Polke señaló que "fue un año duro", enmarcado en una realidad que enfrenta "cierre de empresas, despidos de trabajadores y situaciones de quebranto". Por eso, pidió "algún tipo de herramienta para evitar que se profundice" la situación en 2026.

El representante de la FESC advirtió que Santa Cruz "se ha transformado en la provincia con mayor desocupación del país”. En los últimos dos años, el territorio perdió más del 15% de su empleo privado formal, lo que equivale a 9.807 puestos menos, según datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Si bien afirmó que "el único sector que todavía trata de mantener con mucho esfuerzo los puestos de trabajo es el sector comercial", luego remarcó que, si la caída de la ocupación se sigue profundizando, "obviamente que también le va a llegar”. En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, instó a abrir canales de diálogo dado que "las pymes son el segundo empleador en Santa Cruz".

Reforma laboral: sostienen que el proyecto de Milei solo apunta "a grandes industrias"

En relación con el polémico proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, el presidente de la FESC aseguró que no es cierto que generará más trabajo. “En esto soy categórico. Lo que genera los puestos de trabajo es la actividad económica, que se movilice la economía en el país, que haya más movimiento, que haya más consumo, que haya más actividad. Si yo tengo el negocio vacío y yo tengo una hermosa ley laboral igual no voy a tomar gente porque el problema es que no entran los clientes a mi negocio”, explicó.

El Gobierno Nacional presentó finalmente en el Congreso su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: lejos de expandirse, la actividad se mantiene estancada, el empleo formal se destruye y miles de empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad.

En esa línea, Polke sostuvo que la iniciativa solo apunta “a grandes superficies y grandes industrias". Y planteó: “De hecho, toda la modificación de la ley laboral en ningún lado nos menciona, no menciona al comercio, no menciona a la pyme”.

En tanto, también dijo que hay que ser “muy cuidadoso” sobre qué podría llegar a pasar el año que viene luego de la aprobación de "un presupuesto con déficit" y que "va a traer endeudamiento". Y apuntó: "No vemos reactivación de la obra pública y no se ven fondos importantes para incrementar los salarios de los trabajadores públicos".