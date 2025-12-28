El intendente de Río Gallegos cargó contra Vidal por el aumento de la inseguridad: "Se haga cargo"

La situación económica en la provincia de Santa Cruz es desesperante. En medio de la crisis y el aumento de la pobreza en todo el territorio, la inseguridad altera la tranquilidad que históricamente caracterizó a la capital. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, advirtió por "robos en pleno centro" y responsabilizó al gobernador Claudio Vidal, al señalar que "la seguridad depende de la provincia".

Grasso también vinculó el avance de hechos delictivos con la suba del desempleo y sostuvo que, sin respuestas integrales, la problemática tenderá a profundizarse. "Cuando hay más desocupación y más conflictividad social, la inseguridad crece. Por eso necesitamos que cada nivel del Estado se haga cargo de lo que le corresponde, para que Río Gallegos no pierda su identidad de ciudad tranquila, cordial y solidaria", señaló.

"Estamos teniendo problemas de inseguridad que no teníamos anteriormente. Situaciones que nos van transformando en otra cosa distinta a la tranquilidad a la que estamos acostumbrados", aseguró el jefe comunal peronista.

En ese marco, sostuvo que el Municipio viene implementando medidas preventivas, aunque aclaró que la responsabilidad principal en materia de seguridad corresponde al ámbito provincial. "La Guardia Urbana funciona bien, ayuda, pero nosotros somos prevención", dijo en una entrevista con el programa "Arriba el Día", que se emite por Radio Nuevo Día.

Grasso también hizo referencia a la situación que atraviesan otras localidades de Santa Cruz, donde incluso se declaró la emergencia en seguridad, y pidió no acostumbrarse a estos sucesos. "No podemos naturalizar esto. Los vecinos de mi ciudad no lo tenemos que permitir. Hay que exigir, reclamar y pedir que se actúe, porque si no la situación se va a complicar cada vez más", remarcó.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cargó contra el gobernador Vidal por la inseguridad.

Recolectores de basura denunciaron amenazas del gobierno de Vidal: "Se repiten desde hace años"

Hace poco más de una semana, trabajadores del sector de Recolección de Residuos de Pico Truncado realizaron una protesta frente a la Secretaría de Medio Ambiente, ubicada en el edificio Ex Panamerican, donde advirtieron por violencia laboral, falta de acompañamiento gremial y condiciones de trabajo "inseguras". Los empleados remarcaron que "el desgaste físico es constante", con apenas cuatro francos mensuales, "salarios bajos" y problemas que, según afirmaron, "se repiten desde hace años".

En ese contexto, denunciaron amenazas por parte del secretario de Medio Ambiente, Diego Procopio. Según relataron, habrían recibido expresiones como: "Si no te gusta, te vas". A este ataque lo describieron como un trato "pesado" que se repite con distintos empleados del sector.

Los recolectores también exigieron públicamente la presencia de los gremios, recordando que pagan la cuota sindical todos los meses y que esperan respaldo y acompañamiento. Indicaron que algunos trabajadores habrían sido agredidos verbalmente, lo que profundizó el malestar interno.

Durante la manifestación, los trabajadores aseguraron sentirse "totalmente desamparados" por los gremios de la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Señalaron que, pese a haber solicitado formalmente la presencia sindical para acompañar los reclamos del sector, ningún representante se hizo presente. De acuerdo a lo informado por el medio Truncado Noticias, indicaron que el conflicto lleva años y que la situación se volvió "cansadora", con un nivel de exigencia que consideran excesivo.