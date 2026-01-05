Santa Cruz, hundida en la crisis: cerraron más de 150 comercios en Río Gallegos en 2025

Las consecuencias de la crisis económica por las medidas del presidente Javier Milei y la réplica de dichas políticas en Santa Cruz por parte del gobernador Claudio Vidal parecen no tener límites. El relevamiento que realizó la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) arrojó números estremecedores: más de 150 comercios cerraron sus puertas en la ciudad de Río Gallegos en 2025; el 32,6% de las empresas despidieron personal y el 62,8% no pudo pagar el aguinaldo.

El presidente de la entidad y además secretario Gremial de la Confederación de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Guillermo Polke, advirtió que la situación es “crítica” y apuntó contra la administración de Vidal: “El Gobierno de la provincia no está haciendo nada y no entendemos por qué no busca crear un marco de protección para que las Pymes no cierren”, expresó el referente empresarial.

En esa línea, Polke señaló que "el silencio es absoluto" y dijo que se llevaron a cabo cuatro pedidos de audiencia "que fueron ignorados". Sobre las razones que implican la caída del consumo, afirmó que “hay exigencias en los pagos que no se pueden cumplir, después se traducen en embargos, cierre de cuentas y no se puede pagar salarios”.

De esta manera, planteó que "todo el entramado productivo está en riesgo", por lo que pidió opciones "para negociar con los proveedores, establecer plazos de pago, promociones y buscar alternativas para que la pérdida disminuya". “Se está viviendo peor que en la pandemia, porque en pandemia había un Estado presente”, aseguró el presidente de la FESC.

Además, expresó su esperanza de una pronta convocatoria del Poder Ejecutivo a los representantes del sector y para el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. En declaraciones a TiempoSur, aseguró que “hay que parar la pelota, reestructurar, la única forma para hacer frente a esta situación es una Ley de Emergencia”.

Disminución de ventas comerciales en Santa Cruz

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, Cristina Aranda, aseguró que “hubo muchas bajas, la crisis es profunda y debemos hacer hincapié en la necesidad de una Ley de Emergencia”. Luego, manifestó que “el comercio sigue achicando su rentabilidad” y detalló que los rubros más afectados son los que venden artículos prescindibles, como indumentaria y calzado.

“En esa postura trabajamos en forma conjunta con el Sindicato, porque se trata también de mantener las fuentes de trabajo”, remarcó. Pidió que el Gobierno provincial reaccione, escuche y le brinde respaldo al sector privado: "Solo el Ministerio de la Producción nos recibe, pero solo nos escuchan, no se generan políticas de apoyo”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que "no se vislumbra una mejora sin apoyo del Estado" y pidió "políticas públicas claras". Luego, la dirigente agregó: "Necesitamos la ley porque es una herramienta para enfrentar la situación que es ‘caótica’, no hay movimiento y eso afecta a las fuentes de trabajo y si no hay trabajo, no hay consumo”.