En medio de los reclamos de los brigadistas, Javier Milei ironizó y les agradeció

El presidente Javier Milei mantuvo reuniones en la Casa Rosada tras iniciar el año en la Quinta de Olivos, entre ellas con audiencias con influencers libertarios. Además, se confirmó que el mandatario realizará actividades de gestión en Córdoba y Buenos Aires, alejadas de recorridas partidarias tradicionales. En tanto, no se expresó respecto a los incendios en la Patagonia y solo agradeció a los brigadistas que viene reclamando por mejoras salariales y laborales. En paralelo, Milei avanza en la redacción de su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero. El viaje a Suiza será su primera actividad internacional de 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente este lunes 12 de enero. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.