La industria petroquímica sigue en retroceso: cayó hasta 21% interanual en noviembre

La industria petroquímica continúa en picada. En noviembre volvió a tener los indicadores en rojo, al igual que en octubre, y precipita su caída interanual en producción, ventas locales y exportaciones. En noviembre la petroquímica tuvo un retroceso de 21% interanual en las ventas locales, marcando el peor registro en el mes. También cayeron las ventas un 9% en comparación con octubre y un 17% en el acumulado de los once meses del año. En octubre las ventas también habían caído un 26% en comparación con septiembre.

Los datos surgen del informe mensual que realiza la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), que reúne la gran mayoría de empresas del sector y hace un seguimiento riguroso sobre la evolución de esta industria desde 1999. El desempeño del sector también tuvo una disminución en la producción de 18% interanual en comparación con noviembre de 2024. También tuvo un rojo de 15% la producción respecto de octubre y en el acumulado de 2025 la caída fue de 6% versus 2024.

El relevamiento de la entidad también mostró que las exportaciones de la industria petroquímica tuvieron una fuerte desaceleración. En noviembre las ventas al exterior del sector cayeron 14% interanual, 4% respecto a octubre y 1% en el acumulado del año. El informe de la CIQyP agrupa a 180 compañías que representan el 80% del valor agregado industrial del sector petroquímico argentino, que está conformado por grandes, medianas y pequeñas empresas de capital internacional y nacional.

En este escenario de retroceso del sector se conoció esta semana que la petroquímica multinacional estadounidense Sealed Air acaba de despedir a 65 trabajares en su planta de la localidad de Quilmes bajo el argumento de entrar en un proceso de reestructuración de la compañía.

Las exportaciones en picada

Durante noviembre, las importaciones en dólares del sector cayeron alrededor del 0,21% y las exportaciones 27%. Como resultado, la balanza comercial del mes se mantuvo negativa con un déficit de un 16,5%. Las ventas totales del sector (mercado local más exportaciones) de los productos informados por las empresas participantes del informe fueron de US$ 261 millones en noviembre (en octubre habían sido de US$ 284 millones), acumulando un total de US$ 3.076 millones en los primeros once meses del pasado año.

El uso de la capacidad instalada de las plantas fue de un 67% en promedio para los productos básicos e intermedios y del 79% para los productos petroquímicos.

Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP, indicó que “los resultados de noviembre reflejan un cierre de año marcado por la desaceleración de la actividad industrial en general. Sin embargo el sector pyme mostró una recuperación en las ventas externas. Este escenario plantea desafíos relevantes para la industria petroquímica”. Y añadió que “de cara a 2026, el desafío será consolidar condiciones macroeconómicas y de competitividad que permitan recuperar el dinamismo de la demanda interna y potenciar una recuperación sostenida del sector”.

El informe tiene como fuente a las empresas del sector, a la firma internacional sobre comercio exterior Penta-Transaction-Estadísticas Import-Export, al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al INDEC.

El impacto en las pymes

Las pequeñas y medianas plantas petroquímicas tuvieron un comportamiento dispar. La producción pyme cayó un 9% mensual, aunque mantiene una variación interanual positiva de un 9% y un crecimiento acumulado del 7%.

Las ventas locales de este segmento descendieron un 7% en el mes, pero registraron una suba interanual del 9%, con un acumulado de un 1%. En contraste, las exportaciones de las pymes crecieron un 27% mensual, aunque cayeron un 20% interanual y acumulan una baja del 30% en lo que va del año.