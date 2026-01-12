El economista y ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, afirmó que el Gobierno aún no cuenta con las condiciones necesarias para encarar un plan de estabilización sólido que permita llevar la inflación a niveles de un solo dígito anual, con impacto en la cotización del dólar.

Melconian explicó que la economía se mantiene en una meseta de inflación mensual cercana al 2% y que la actual gestión decidió relegar, al menos por ahora, el objetivo de una reducción más profunda de los precios. Según el exfuncionario, el programa económico “todavía no está graduado” y continúa construyéndose sobre la marcha, lo que dificulta avanzar hacia una estabilización consistente. En ese marco, marcó una diferencia entre el discurso oficial y la lectura real de los datos: mientras se instala la idea de que la inflación fue derrotada, en los hechos “solo se logró bajarla a un nivel cercano al 20% anual”.

Inflación persistente y tensiones en el dólar

Al analizar la experiencia histórica, Melconian recordó que los planes exitosos para alcanzar una inflación anual de un dígito requieren un nivel de contundencia que hoy no observa en el horizonte. A su entender, las decisiones actuales no están alineadas con ese objetivo.

“No sé si la inflación logra salir de los dos dígitos anuales, aun en su versión más baja”, afirmó a Splendid 990, al remarcar que la persistencia de registros mensuales por encima del 2% complica cualquier intento de estabilización profunda.

En cuanto a la política cambiaria, señaló que la estrategia inicial de avanzar con un crawling peg (devaluación diaria) del 1% mensual quedó rápidamente desfasada. Con una inflación superior al 2% y un ritmo de ajuste del tipo de cambio limitado, se generó una presión difícil de sostener.

La alternativa adoptada —ajustar el techo o la banda cambiaria en función de la inflación pasada— implica, según Melconian, que nadie espera hoy un dólar totalmente quieto. Esta dinámica, sostuvo, confirma que el Gobierno, aunque no lo exprese abiertamente, postergó el objetivo de alcanzar una inflación anual de un dígito.

Actividad estancada y ausencia de un plan claro

El economista también se refirió al desempeño de la actividad económica, que en la segunda mitad del año muestra signos de estancamiento, especialmente en sectores como la industria, la construcción y el consumo. Advirtió sobre problemas estructurales en el empleo, la pérdida del poder adquisitivo y una marcada heterogeneidad entre sectores. En ese contexto, cuestionó la falta de una hoja de ruta clara para la recuperación económica y criticó que el equipo económico celebre cumplir con los pagos de deuda sin definir un rumbo de crecimiento sostenible.

Melconian agregó que el ajuste se está trasladando al mercado laboral mediante un aumento de la informalidad, lo que termina debilitando aún más los ingresos reales. Además, señaló que el crédito no logra recomponerse y que la inversión sigue mostrando dificultades, con un proceso de cambio de manos mayormente local y escasa participación extranjera, lejos del esquema de fuerte ingreso de capitales de los años noventa.